UzChess Cup. 4-й тур. Непомнящий сыграет с Читамбарамом, Абдусатторов против Эригайси и другие партии

Ян Непомнящий сыграет с Аравиндом Читамбарамом на турнире UzChess Cup.

UzChess Cup

Узбекистан, Ташкент

4-й тур

Начало – 13.00 по московскому времени

Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – Жавохир Синдаров (Узбекистан)

Рихард Раппорт (Венгрия) – Шамсиддин Вохидов (Узбекистан)

Арджун Эригайси (Индия) – Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан)

Аравинд Читамбарам (Индия) – Ян Непомнящий (Россия)

Турнирное положение: Абдусатторов – 2,5 балла, Эригайси, Синдаров, Прагнанандха – по 2, Магсудлу, Якуббоев – по 1,5, Читамбарам, Раппорт, Непомнящий – по 1, Вохидов – 0,5.

ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.