UzChess Cup. 4-й тур. Непомнящий сыграет с Читамбарамом, Абдусатторов против Эригайси и другие партии
Ян Непомнящий сыграет с Аравиндом Читамбарамом на турнире UzChess Cup.
UzChess Cup
Узбекистан, Ташкент
4-й тур
Начало – 13.00 по московскому времени
Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – Жавохир Синдаров (Узбекистан)
Рихард Раппорт (Венгрия) – Шамсиддин Вохидов (Узбекистан)
Арджун Эригайси (Индия) – Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан)
Аравинд Читамбарам (Индия) – Ян Непомнящий (Россия)
Турнирное положение: Абдусатторов – 2,5 балла, Эригайси, Синдаров, Прагнанандха – по 2, Магсудлу, Якуббоев – по 1,5, Читамбарам, Раппорт, Непомнящий – по 1, Вохидов – 0,5.
ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
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