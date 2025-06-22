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UzChess Cup. 5-й тур. Непомнящий сыграет с Якуббоевым, Прагнанандха против Магсудлу и другие партии

Ян Непомнящий сыграет с Нодирбеком Якуббоевым в 5-м туре UzChess Cup.

23 июня пройдут очередные партии турнира.

UzChess Cup

Узбекистан, Ташкент

5-й тур

Начало – 13.00 по московскому времени

Пархам Магсудлу (Иран) – Рамешбабу Прагнанандха (Индия)

Ян Непомнящий (Россия) – Нодирбек Якуббоев (Узбекистан) 

Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) – Аравинд Читамбарам (Индия)

Шамсиддин Вохидов (Узбекистан) – Арджун Эригайси (Индия)

Жавохир Синдаров (Узбекистан) – Рихард Раппорт (Венгрия)

Турнирное положение: Абдусатторов, Прагнанандха – 3 балла, Эригайси, Магсудлу – по 2,5, Синдаров – 2, Якуббоев, Непомнящий, Читамбарам, Раппорт – по 1,5, Вохидов – 1.

ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Рихард Раппорт
Арджун Эригайси
logoЯн Непомнящий
UzChess Cup
результаты
Нодирбек Абдусатторов
Аравинд Читамбарам
Жавохир Синдаров
Шамсиддин Вохидов
Рамешбабу Прагнанандха
Пархам Магсудлу
Нодирбек Якуббоев
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