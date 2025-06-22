UzChess Cup. 5-й тур. Непомнящий сыграет с Якуббоевым, Прагнанандха против Магсудлу и другие партии
Ян Непомнящий сыграет с Нодирбеком Якуббоевым в 5-м туре UzChess Cup.
23 июня пройдут очередные партии турнира.
Узбекистан, Ташкент
5-й тур
Начало – 13.00 по московскому времени
Пархам Магсудлу (Иран) – Рамешбабу Прагнанандха (Индия)
Ян Непомнящий (Россия) – Нодирбек Якуббоев (Узбекистан)
Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) – Аравинд Читамбарам (Индия)
Шамсиддин Вохидов (Узбекистан) – Арджун Эригайси (Индия)
Жавохир Синдаров (Узбекистан) – Рихард Раппорт (Венгрия)
Турнирное положение: Абдусатторов, Прагнанандха – 3 балла, Эригайси, Магсудлу – по 2,5, Синдаров – 2, Якуббоев, Непомнящий, Читамбарам, Раппорт – по 1,5, Вохидов – 1.
ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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