UzChess Cup. 5-й тур. Непомнящий сыграет с Якуббоевым, Прагнанандха против Магсудлу и другие партии

Ян Непомнящий сыграет с Нодирбеком Якуббоевым в 5-м туре UzChess Cup.

23 июня пройдут очередные партии турнира.

UzChess Cup

Узбекистан, Ташкент

5-й тур

Начало – 13.00 по московскому времени

Пархам Магсудлу (Иран) – Рамешбабу Прагнанандха (Индия)

Ян Непомнящий (Россия) – Нодирбек Якуббоев (Узбекистан)

Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) – Аравинд Читамбарам (Индия)

Шамсиддин Вохидов (Узбекистан) – Арджун Эригайси (Индия)

Жавохир Синдаров (Узбекистан) – Рихард Раппорт (Венгрия)

Турнирное положение: Абдусатторов, Прагнанандха – 3 балла, Эригайси, Магсудлу – по 2,5, Синдаров – 2, Якуббоев, Непомнящий , Читамбарам, Раппорт – по 1,5, Вохидов – 1.

ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.