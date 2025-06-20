UzChess Cup. 2-й тур. Непомнящий сыграет с Раппортом, Эригайси встретится с Магсудлу, другие партии

Ян Непомнящий сыграет с Рихардом Раппортом на турнире UzChess Cup.

UzChess Cup

Узбекистан, Ташкент

20 июня

2-й тур

Начало партий – 12.00 по московскому времени.

Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – Шамсиддин Вохидов (Узбекистан)

Жавохир Синдаров (Узбекистан) – Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан)

Рихард Раппорт (Венгрия) – Ян Непомнящий (Россия)

Арджун Эригайси (Индия) – Пархам Магсудлу (Иран)

Аравинд Читамбарам (Индия) – Нодирбек Якуббоев (Узбекистан)

Турнирное положение: Синдаров, Эригайси, Абдусатторов – 1, Читамбарам, Магсудлу, Раппорт, Прагнанандха – 0,5, Якуббоев, Непомнящий, Вохидов – 0.

ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.