UzChess Cup. 2-й тур. Непомнящий сыграет с Раппортом, Эригайси встретится с Магсудлу, другие партии
Ян Непомнящий сыграет с Рихардом Раппортом на турнире UzChess Cup.
UzChess Cup
Узбекистан, Ташкент
20 июня
2-й тур
Начало партий – 12.00 по московскому времени.
Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – Шамсиддин Вохидов (Узбекистан)
Жавохир Синдаров (Узбекистан) – Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан)
Рихард Раппорт (Венгрия) – Ян Непомнящий (Россия)
Арджун Эригайси (Индия) – Пархам Магсудлу (Иран)
Аравинд Читамбарам (Индия) – Нодирбек Якуббоев (Узбекистан)
Турнирное положение: Синдаров, Эригайси, Абдусатторов – 1,Читамбарам, Магсудлу, Раппорт, Прагнанандха – 0,5, Якуббоев, Непомнящий, Вохидов – 0.
ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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