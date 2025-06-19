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UzChess Cup. 1-й тур. Непомнящий сыграет с Синдаровым, Магсудлу встретится с Раппортом, другие партии

Непомнящий сыграет с Синдаровым в первом туре UzChess Cup.

UzChess Cup

Узбекистан, Ташкент

19 июня

1-й тур

Начало партий – 12.00 по московскому времени. 

Аравинд Читамбарам (Индия) – Рамешбабу Прагнанандха  (Индия)

Нодирбек Якуббоев (Узбекистан) – Арджун Эригайси (Индия)

Пархам Магсудлу (Иран) – Рихард Раппорт (Венгрия)

Ян Непомнящий (Россия) – Жавохир Синдаров (Узбекистан)

Нодирбек Абдусатторов  (Узбекистан) – Шамсиддин Вохидов (Узбекистан)

ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
Рамешбабу Прагнанандха
logoЯн Непомнящий
Рихард Раппорт
Нодирбек Абдусатторов
Пархам Магсудлу
Шамсиддин Вохидов
Жавохир Синдаров
Аравинд Читамбарам
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Нодирбек Якуббоев
Арджун Эригайси
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