UzChess Cup. 1-й тур. Непомнящий сыграет с Синдаровым, Магсудлу встретится с Раппортом, другие партии

Непомнящий сыграет с Синдаровым в первом туре UzChess Cup.

UzChess Cup

Узбекистан, Ташкент

19 июня

1-й тур

Начало партий – 12.00 по московскому времени.

Аравинд Читамбарам (Индия) – Рамешбабу Прагнанандха (Индия)

Нодирбек Якуббоев (Узбекистан) – Арджун Эригайси (Индия)

Пархам Магсудлу (Иран) – Рихард Раппорт (Венгрия)

Ян Непомнящий (Россия) – Жавохир Синдаров (Узбекистан)

Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) – Шамсиддин Вохидов (Узбекистан)

ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.