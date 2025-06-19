UzChess Cup. 1-й тур. Непомнящий сыграет с Синдаровым, Магсудлу встретится с Раппортом, другие партии
Непомнящий сыграет с Синдаровым в первом туре UzChess Cup.
UzChess Cup
Узбекистан, Ташкент
19 июня
1-й тур
Начало партий – 12.00 по московскому времени.
Аравинд Читамбарам (Индия) – Рамешбабу Прагнанандха (Индия)
Нодирбек Якуббоев (Узбекистан) – Арджун Эригайси (Индия)
Пархам Магсудлу (Иран) – Рихард Раппорт (Венгрия)
Ян Непомнящий (Россия) – Жавохир Синдаров (Узбекистан)
Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) – Шамсиддин Вохидов (Узбекистан)
ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
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