Дворкович о диалоге с Карлсеном: «По Freestyle Chess Tour у нас есть разногласия, но это нормально»

Глава ФИДЕ высказался о разногласиях с Магнусом Карлсеном.

«Зимой мы общались. После того, что было в Нью-Йорке во время чемпионата мира по рапиду и блицу (тогда норвежского гроссмейстера оштрафовали за нарушение дресс-кода – Спортс’’), никаких проблем нет.

По Freestyle Chess Tour у нас есть разногласия, но это нормально. Сейчас, мне кажется, у Магнуса счастливый период жизни – он женился, скоро станет отцом. Поэтому все здорово, желаю ему счастья.

Думаю, что шахматные разногласия в любом случае не являются причиной для какого-то вражды. Все нормально», – сказал президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович .

В феврале Карлсен раскритиковал Дворковича на фоне разногласий между ФИДЕ и серией турниров по «фишеровским шахматам» Freestyle Chess, соорганизатором которой выступает сам норвежец.

Freestyle Chess хотела назвать победителя своих соревнований «чемпионом мира», против чего выступила международная федерация. Позже, в результате переговоров, организаторы Freestyle Chess согласились убрать формулировку о «чемпионе мира» из своего регламента.

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