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10-летний россиянин Шогджиев станет самым молодым международным мастером в истории шахмат

Шахматист Роман Шогджиев выполнил норму на звание международного мастера.

10-летний россиянин стал победителем турнира в Белграде, набрав в девяти турах необходимые семь очков. 

Шогджиев станет самым молодым международным мастером шахмат в истории. На данный момент ему 10 лет, 3 месяца и 21 день. Ранее это достижение принадлежало Фаустино Оро из Аргентины (10 лет, 8 месяцев и 16 дней).

Как сообщил исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев, ФИДЕ присвоит Шогджиеву звание международного мастера на ближайшем президентском совете, который состоится в начале июля.

Мировой рекорд от 9-летнего шахматиста из России: превзошел «Месси», уже впечатлил Карлсена

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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