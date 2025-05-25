10-летний россиянин Шогджиев станет самым молодым международным мастером в истории шахмат

Шахматист Роман Шогджиев выполнил норму на звание международного мастера.

10-летний россиянин стал победителем турнира в Белграде, набрав в девяти турах необходимые семь очков.

Шогджиев станет самым молодым международным мастером шахмат в истории. На данный момент ему 10 лет, 3 месяца и 21 день. Ранее это достижение принадлежало Фаустино Оро из Аргентины (10 лет, 8 месяцев и 16 дней).

Как сообщил исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР ) Александр Ткачев, ФИДЕ присвоит Шогджиеву звание международного мастера на ближайшем президентском совете, который состоится в начале июля.

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