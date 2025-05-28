Norway Chess. 3-й тур. Карлсен уступил Вэю, Каруана обыграл Эригайси, Гукеш одолел Накамуру

28 мая на шахматном турнире Norway Chess прошли партии третьего тура.

Norway Chess

Ставангер, Норвегия

3-й тур

Фабиано Каруана (США) – Арджун Эригайси (Индия) – 3:0

Магнус Карлсен (Норвегия) – Вэй И (Китай) – 1:1,5

Гукеш Доммараджу (Индия) – Хикару Накамура (США) – 3:0

Турнирное положение : Каруана – 6, Карлсен – 5, Накамура, Эригайси – по 4,5, Гукеш – 3, Вэй И – 2,5.

ПРИМЕЧАНИЕ : слева указаны игроки с белыми фигурами, справа – с черными. Будет сыграно 10 туров по круговой системе, контроль времени – 120 минут (с 10-секундным добавлением на каждый ход начиная с 41-го).

В случае ничьей играется партия в формате «армагеддон» – 10 минут у игрока с белыми, 7 минут у игрока с черными фигурами (черные побеждают в случае ничьей). За победу в классической игре начисляется 3 очка; за победу в «армагеддоне» – 1,5; а при поражении в «армагеддоне» – 1.