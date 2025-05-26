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Norway Chess. 1-й тур. Карлсен обыграл Гукеша, Каруана уступил Накамуре, Вэй И проиграл Эригайси

Магнус Карлсен обыграл Гукеша Доммараджу на турнире Norway Chess.

Соревнования пройдут с 26 мая по 6 июня в Ставангере.

Norway Chess

Ставангер, Норвегия

1-й тур

Вэй И (Китай) – Арджун Эригайси (Индия) – 1:1,5

Фабиано Каруана (США) – Хикару Накамура (США) – 0:3

Магнус Карлсен (Норвегия) – Гукеш Доммараджу (Индия) – 3:0

ПРИМЕЧАНИЕ: слева указаны игроки с белыми фигурами, справа – с черными. Будет сыграно 10 туров по круговой системе, контроль времени – 120 минут (с 10-секундным добавлением на каждый ход начиная с 41-го).

В случае ничьей играется партия в формате «армагеддон» – 10 минут у игрока с белыми, 7 минут у игрока с черными фигурами (черные побеждают в случае ничьей). За победу в классической игре начисляется 3 очка; за победу в «армагеддоне» – 1,5; а при поражении в «армагеддоне» – 1.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
результаты
Norway Chess
Хикару Накамура
logoФабиано Каруана
Гукеш Доммараджу
logoМагнус Карлсен
Арджун Эригайси
Вэй И
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