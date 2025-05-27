Norway Chess. 2-й тур. Накамура обыграл Карлсена, Эригайси победил Гукеша, Вэй И уступил Каруане
Хикару Накамура обыграл Магнуса Карлсена на турнире Norway Chess.
Norway Chess
Ставангер, Норвегия
2-й тур
Арджун Эригайси (Индия) – Гукеш Доммараджу (Индия) – 3:0
Хикару Накамура (США) – Магнус Карлсен (Норвегия) – 1,5:1
Вэй И (Китай) – Фабиано Каруана (США) – 0:3
Турнирное положение: Накамура, Эригайси – по 4,5 очка, Карлсен – 4, Каруана – 3, Вэй И – 1, Гукеш – 0.
ПРИМЕЧАНИЕ: слева указаны игроки с белыми фигурами, справа – с черными. Будет сыграно 10 туров по круговой системе, контроль времени – 120 минут (с 10-секундным добавлением на каждый ход начиная с 41-го).
В случае ничьей играется партия в формате «армагеддон» – 10 минут у игрока с белыми, 7 минут у игрока с черными фигурами (черные побеждают в случае ничьей). За победу в классической игре начисляется 3 очка; за победу в «армагеддоне» – 1,5; а при поражении в «армагеддоне» – 1.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости