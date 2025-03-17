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Дин Лижэнь о Ниманне: «Я искренне верю, что если он играет вживую, то играет честно»

Дин Лижэнь считает, что Ханс Ниманн играет честно вживую.

– За американцем Хансом Ниманном следите? Он фигурировал в скандалах с читерством. Ниманн многих вызывает на матчи за большие деньги, согласились бы с ним сыграть?

– Играть я с ним, наверное, был бы не готов, но я верю, что у него открытая позиция. Хотя были определенные ситуации, когда обнаружили, что в онлайне он пользовался определенными компьютерными программами, благодаря чему побеждал своих соперников. Но в итоге этому никаких доказательств не обнаружилось.

Я искренне верю, что если он играет вживую, то, наверняка, играет честно, – сказал 17-й чемпион мира по шахматам Дин Лижэнь.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
logoДин Лижэнь
logoХанс Ниманн
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