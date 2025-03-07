Дубов обыгрывает Ниманна после девяти партий в блиц. Проигравший в матче должен будет ответить на вопрос на полиграфе

Даниил Дубов ведет в матче с Хансом Ниманном после девяти партий в блиц.

Матч проходит в Москве. Дубов ведет со счетом 5,5:3,5, еще девять партий пройдут в субботу.

Проигравший в этом матче должен будет ответить на один вопрос победителя на полиграфе (детекторе лжи) – о таком условии ранее объявил американский шахматист.

В декабре на чемпионате мира по блицу в Нью-Йорке Дубов не пришел на партию с Ниманном, заявив, что «проспал» ее. Позже россиянин выразил готовность сыграть неофициальный матч, если оппонент согласится пройти через детектор лжи на тему читерства.

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