Дубов обыгрывает Ниманна после девяти партий в блиц. Проигравший в матче должен будет ответить на вопрос на полиграфе
Даниил Дубов ведет в матче с Хансом Ниманном после девяти партий в блиц.
Матч проходит в Москве. Дубов ведет со счетом 5,5:3,5, еще девять партий пройдут в субботу.
Проигравший в этом матче должен будет ответить на один вопрос победителя на полиграфе (детекторе лжи) – о таком условии ранее объявил американский шахматист.
В декабре на чемпионате мира по блицу в Нью-Йорке Дубов не пришел на партию с Ниманном, заявив, что «проспал» ее. Позже россиянин выразил готовность сыграть неофициальный матч, если оппонент согласится пройти через детектор лжи на тему читерства.
Дубов «проспал» партию с Ниманном. Такой протест из-за читерства?
Ханс Ниманн в Москве: договорился на детектор лжи, 10 секунд был в кадре под гимн России
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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