Ян Непомнящий: «Ниманн – не самый симпатичный мне человек в мире шахмат. С другой стороны, нам нужны интересные личности – Ханс одна из них»

Ян Непомнящий назвал Ханса Ниманна «не самым симпатичным» человеком в шахматах.

Американский гроссмейстер Ниманн ранее предложил россиянину Непомнящему сыграть блиц-матч с призовым фондом в 100 тысяч долларов.

«Ну опять же, мне не очень нравится сам подход. Скорее это напоминает какой-то анекдот. 100 тысяч туда, 100 тысяч сюда. Это больше похоже на хайп. Он вызвал на матч всех. На днях Ханс будет играть матч с Даниилом Дубовым в Москве. У них есть история взаимоотношений, которая началась раньше, чем в Нью-Йорке. А на ЧМ-2024 получила огласку. У меня такой истории с ним нет.

Единственное, когда мы играли командный ЧМ по рапиду и блицу в Астане, он смог удивить меня своим поведением за доской в самом начале партии (хотя я думал, что это невозможно). Но лично против него я ничего не имею. Да, он не самый симпатичный мне человек в мире шахмат, но при этом отмечу, что он сильно прогрессирует. Это заметно во всех видах контроля, в онлайн-шахматах, вживую. Везде прибавил рейтинга.

Очевидно, не мне его учить. Это не мое дело. Но чуть более взвешенное поведение было бы мне ближе. С другой стороны, нам нужны интересные личности в мире шахмат. Ханс, несомненно, одна из них», – сказал Непомнящий.

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