В Москве прошла церемония прощания с Борисом Спасским

В Москве прошла церемония прощания с десятым чемпионом мира по шахматам Борисом Спасским .

Проститься с гроссмейстером в Преображенской церкви пришли около 200 человек. Среди них президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович, президент Федерации шахмат России Андрей Филатов, родственники, шахматисты и друзья Спасского.

«Его партии захватывали умы мальчишек и девчонок по всему миру. Конечно, для близких и друзей это тяжелый день. Но Спасский прожил яркую жизнь, она была непростой, но он до конца сохранял доброту, оптимизм, надеялся на лучшие времена. Вечная память о Борисе Васильевиче должна быть с улыбкой. Он бы этого хотел. От имени ФИДЕ еще раз выражаю глубочайшие соболезнования», – сказал Дворкович.

«Борис Васильевич был выдающейся личностью. На его творчестве, партиях учились многие поколения советских и российских шахматистов. Спасский – это целая эпоха. Мы как федерация будем всячески популяризировать его творчество и наследие», – отметил Филатов.

Спасский скончался 27 февраля в Москве на 89-м году жизни. Он завоевал титул чемпиона мира в 1969-м, обыграв Тиграна Петросяна. В 1972-м звание завоевал американец Роберт Фишер.

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