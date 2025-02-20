Глава Федерации шахмат России: «Надеюсь, что человек, который купит джинсы Карлсена, подарит их Дворковичу в музей ФИДЕ»

Глава ФШР оценил решение Магнуса Карлсена выставить джинсы на аукцион.

16-й чемпион мира по шахматам норвежец Карлсен ранее заявил, что продаст свои джинсы, из-за которых случился скандал на декабрьском ЧМ по рапиду в Нью-Йорке. Тогда Международная шахматная федерация (ФИДЕ) оштрафовала Магнуса за нарушение дресс-кода – гроссмейстер в итоге отказался переодеться в классические брюки и снялся с турнира.

«Карлсен не безнадежен – прислушивается к советам из России. Надеюсь, что человек, который эти джинсы купит, подарит их Дворковичу в музей ФИДЕ», – сказал глава Федерации шахмат России (ФШР ) Андрей Филатов.

В конце декабря Филатов уже предлагал Карлсену выставить джинсы на аукцион.