Глава Федерации шахмат России: «Надеюсь, что человек, который купит джинсы Карлсена, подарит их Дворковичу в музей ФИДЕ»
Глава ФШР оценил решение Магнуса Карлсена выставить джинсы на аукцион.
16-й чемпион мира по шахматам норвежец Карлсен ранее заявил, что продаст свои джинсы, из-за которых случился скандал на декабрьском ЧМ по рапиду в Нью-Йорке. Тогда Международная шахматная федерация (ФИДЕ) оштрафовала Магнуса за нарушение дресс-кода – гроссмейстер в итоге отказался переодеться в классические брюки и снялся с турнира.
«Карлсен не безнадежен – прислушивается к советам из России. Надеюсь, что человек, который эти джинсы купит, подарит их Дворковичу в музей ФИДЕ», – сказал глава Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов.
В конце декабря Филатов уже предлагал Карлсену выставить джинсы на аукцион.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
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