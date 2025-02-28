Дворкович о Спасском: «Из шахматного мира ушла настоящая мировая легенда, оставив нам невероятно богатое творчество»

Аркадий Дворкович выразил соболезнования в связи со смертью Бориса Спасского.

Десятый чемпион мира по шахматам ушел из жизни в возрасте 88 лет.

«Из шахматного мира ушла настоящая мировая легенда, оставив нам невероятно богатое творчество. Всей своей жизнью и игрой он написал учебник для шахматистов, на котором уже выросло не одно поколение сильных гроссмейстеров. И будут продолжать учиться и набираться опыта новые поколения шахматистов.

Спасский считал, что именно чемпионы мира должны заботиться о качестве шахматной игры. Он говорил, что стать шахматным королем в такой стране, как Советский Союз, ни в коем случае не облегчило ему жизнь, наоборот, он чувствовал огромную ответственность, связанную с этим званием.

Эта ответственность проявлялась в одной простой вещи: по его словам, он считал, что должен заботиться о детях шахматистах, о молодом поколении, об их воспитании, повышении их мастерства. Не просто говорил об этом, а делал это.

Все годы после чемпионства он передавал свой опыт, знания молодому поколению. В рамках самых разных мастер-классов, шахматной школы в Сатке Челябинской области, приезжая в самые разные регионы России и мира.

Он был настоящим чемпионом и представлял всю чемпионскую историю шахмат. Это очень воодушевляет и заслуживает глубокого уважения. Надеюсь, что все шахматные чемпионы будут вести себя именно так, как вел себя Борис Васильевич.

Я знал Бориса Васильевича, когда был ребенком, школьником встречал его на отдельных мероприятиях, турнирах. Уже будучи общественным деятелем, я с ним почти не общался, но для меня было особой гордостью, что я родился в год, когда он сыграл легендарный матч с Фишером в Рейкьявике.

Матч Спасского и Фишера стоит для меня особняком. Когда я учился в шахматной школе, то просмотрел если не все, то огромное количество партий Бориса Васильевича. Надеюсь, это улучшило качество моей игры. Так что для меня это тоже личная потеря», – сказал президент ФИДЕ .