Гран-при ФИДЕ (жен). 3-й этап. Горячкина обыграла Асаубаеву, Лагно сыграла вничью с Харикой, другие результаты

Горячкина обыграла Асаубаеву в третьем туре этапа Гран-при ФИДЕ в Монако.

Гран-при ФИДЕ

Женщины

3-й этап

Монако

3-й тур

Бибисара Асаубаева (Казахстан) – Александра Горячкина (Россия) – 0:1

Харика Дронавалли (Индия) – Екатерина Лагно (Россия) – 0,5:0,5

Элизабет Петц (Германия) – Сарасадат Хадемальшарьех (Испания) – 0,5:0,5

Батхуягийн Монгонтуул (Монголия) – Хампи Конеру (Индия) – 0,5:0,5

Александра Костенюк (Швейцария) – Тань Чжунъи (Китай) – 1:0

ПРИМЕЧАНИЕ: слева указаны игроки с белыми фигурами, справа – с черными. Контроль времени: 90 минут на 40 ходов и 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на ход, начиная с первого.

Турнирное положение: Лагно, Монгонтуул, Конеру, Хадемальшарьех – по 2, Петц, Костенюк, Горячкина – по 1,5, Тань Чжунъи, Асаубаева – по 1, Харика – 0,5.