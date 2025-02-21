Гран-при ФИДЕ (жен). 3-й этап. Горячкина обыграла Асаубаеву, Лагно сыграла вничью с Харикой, другие результаты
Горячкина обыграла Асаубаеву в третьем туре этапа Гран-при ФИДЕ в Монако.
Гран-при ФИДЕ
Женщины
3-й этап
Монако
3-й тур
Бибисара Асаубаева (Казахстан) – Александра Горячкина (Россия) – 0:1
Харика Дронавалли (Индия) – Екатерина Лагно (Россия) – 0,5:0,5
Элизабет Петц (Германия) – Сарасадат Хадемальшарьех (Испания) – 0,5:0,5
Батхуягийн Монгонтуул (Монголия) – Хампи Конеру (Индия) – 0,5:0,5
Александра Костенюк (Швейцария) – Тань Чжунъи (Китай) – 1:0
ПРИМЕЧАНИЕ: слева указаны игроки с белыми фигурами, справа – с черными. Контроль времени: 90 минут на 40 ходов и 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на ход, начиная с первого.
Турнирное положение: Лагно, Монгонтуул, Конеру, Хадемальшарьех – по 2, Петц, Костенюк, Горячкина – по 1,5, Тань Чжунъи, Асаубаева – по 1, Харика – 0,5.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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