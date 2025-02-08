Freestyle Chess. 1-й этап. Карлсен, Фируджа, Гукеш, Каруана и Накамура сыграют в 1/4 финала
Турнир проходит 7–14 февраля в формате шахмат-960 (шахматы Фишера) со случайной расстановкой фигур в дебюте. Участники плей-офф определились ранее по итогам кругового раунда.
Общий призовой фонд этапа составляет 750 тысяч долларов. За победу предусмотрено 200 тысяч, за второе место – 140 тысяч, за третье – 100 тысяч.
Пары четвертьфиналистов станут известны позже.
Freestyle Chess Grand Slam Tour
Первый этап
Вайсенхаус, Германия
1/4 финала
Алиреза Фируджа (Франция)
Жавохир Синдаров (Узбекистан)
Фабиано Каруана (США)
Магнус Карлсен (Норвегия)
Хикару Накамура (США)
Винсент Каймер (Германия)
Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан)
Гукеш Доммараджу (Индия)
ПРИМЕЧАНИЕ: матчи плей-офф состоят из двух партий с контролем 90+30. В случае ничьих играется тай-брейк (две игры 10+10; затем при необходимости две игры 5+2; далее, если потребуется – партия в формате «армагеддона»).
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