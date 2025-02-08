Freestyle Chess. 1-й этап. Карлсен, Фируджа, Гукеш, Каруана и Накамура сыграют в 1/4 финала

Карлсен, Фируджа, Гукеш сыграют в 1/4 финала первого этапа Freestyle Chess.

Турнир проходит 7–14 февраля в формате шахмат-960 (шахматы Фишера) со случайной расстановкой фигур в дебюте. Участники плей-офф определились ранее по итогам кругового раунда .

Общий призовой фонд этапа составляет 750 тысяч долларов. За победу предусмотрено 200 тысяч, за второе место – 140 тысяч, за третье – 100 тысяч.

Пары четвертьфиналистов станут известны позже.

Freestyle Chess Grand Slam Tour

Первый этап

Вайсенхаус, Германия

1/4 финала

Алиреза Фируджа (Франция)

Жавохир Синдаров (Узбекистан)

Фабиано Каруана (США)

Магнус Карлсен (Норвегия)

Хикару Накамура (США)

Винсент Каймер (Германия)

Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан)

Гукеш Доммараджу (Индия)

ПРИМЕЧАНИЕ: матчи плей-офф состоят из двух партий с контролем 90+30. В случае ничьих играется тай-брейк (две игры 10+10; затем при необходимости две игры 5+2; далее, если потребуется – партия в формате «армагеддона»).