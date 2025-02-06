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Freestyle Chess. 1-й этап. Карлсен, Гукеш, Накамура, Фируджа, Каруана и Федосеев сыграют на турнире

Карлсен, Гукеш, Накамура, Фируджа, Каруана сыграют на 1-м этапе Freestyle Chess.

Соревнования пройдут 7–14 февраля в формате шахмат-960 (шахматы Фишера) со случайной расстановкой фигур в дебюте.

Общий призовой фонд этапа – 750 тысяч долларов. За победу предусмотрено 200 тысяч, за второе место – 140 тысяч, за третье – 100 тысяч.

Freestyle Chess Grand Slam Tour

Первый этап

Вайсенхаус, Германия

Начало партий – 15:00 по московскому времени (7 февраля), прямая трансляция – на ютуб-канале Freestyle Chess.

Участники

Магнус Карлсен (Норвегия)

Гукеш Доммараджу (Индия)

Хикару Накамура (США)

Фабиано Каруана (США)

Алиреза Фируджа (Франция)

Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан)

Левон Аронян (США)

Винсент Каймер (Германия)

Владимир Федосеев (Словения)

Жавохир Синдаров (Узбекистан)

Вишванатан Ананд (Индия) – снялся

ПРИМЕЧАНИЕ: партии пройдут по круговой системе, контроль времени 10 минут + 10 секунд на каждый ход. Восемь лучших игроков попадут в плей-офф.

Матчи плей-офф состоят из двух партий с контролем 90+30. В случае ничьих играется тай-брейк (две игры 10+10; затем при необходимости две игры 5+2; далее, если потребуется – партия в формате «армагеддона»).

Война Карлсена и ФИДЕ из-за новой «Суперлиги»: почему шахматы раскалываются?

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Хикару Накамура
Алиреза Фируджа
Жавохир Синдаров
logoЛевон Аронян
Нодирбек Абдусатторов
logoФабиано Каруана
Freestyle Chess
Винсент Каймер
Гукеш Доммараджу
logoМагнус Карлсен
Шахматы Фишера
Владимир Федосеев
logoВишванатан Ананд
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