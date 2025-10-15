  • Спортс
Российские шахматисты завоевали пять медалей на чемпионате мира среди юношей и девушек

Россияне завоевали пять медалей на юношеском чемпионате мира по шахматам.

Турнир прошел в албанском Дурресе. На счету российских шахматистов – три золота и две бронзы.

Полина Смирнова стала чемпионкой мира среди девушек до 14 лет, набрав 9 очков из 11; Диана Хафизова с 9,5 очками из 11 победила в категории девушек до 16 лет. Валерия Клейменова взяла бронзу в соревнованиях девушек до 18 лет.

Артем Лебедев завоевал бронзу среди юношей до 14 лет, победу одержал Марк Смирнов из Казахстана. В турнире юношей до 16 лет бронзовым призером стал Александр Володин, чемпионский титул – у Эдгара Мамедова (Казахстан).

