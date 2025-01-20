9-летний шахматист Шогджиев: «Хочется быть чемпионом мира, а в этом году хочу выполнить норму гроссмейстера. Думаю, это реально»

9-летний Роман Шогджиев заявил, что хочет стать чемпионом мира по шахматам.

9-летний россиянин Шогджиев – самый юный игрок в истории, выполнивший первую норму для получения звания международного мастера. Также он действующий победитель чемпионата мира U10.

– Какие у тебя планы на год и в целом на ближайшую перспективу?

– Вообще, хочется быть чемпионом мира. А в этом году хочу выполнить норму гроссмейстера. Думаю, это реально.

– Расскажи, на каком следующем взрослом турнире ты будешь играть?

– «Аэрофлот Опен», который начинается 28 февраля. Также на «Иви Grand Prix Chess».

– На «Аэрофлот Опен» приглашен Ханс Ниманн. Что думаешь про обвинения его в читерстве?

– Не доказали же. Вроде не читер. Иногда у него бывают очень сильные партии, иногда – похуже. Но мне кажется, он не читер, – ответил Шогджиев.

Самым молодым в истории гроссмейстером является американец Абхиманью Мишра. Ему присвоили звание в 2021-м в возрасте 12 лет и 4 месяцев.

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