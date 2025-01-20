9-летний шахматист Шогджиев: «Хочется быть чемпионом мира, а в этом году хочу выполнить норму гроссмейстера. Думаю, это реально»
9-летний россиянин Шогджиев – самый юный игрок в истории, выполнивший первую норму для получения звания международного мастера. Также он действующий победитель чемпионата мира U10.
– Какие у тебя планы на год и в целом на ближайшую перспективу?
– Вообще, хочется быть чемпионом мира. А в этом году хочу выполнить норму гроссмейстера. Думаю, это реально.
– Расскажи, на каком следующем взрослом турнире ты будешь играть?
– «Аэрофлот Опен», который начинается 28 февраля. Также на «Иви Grand Prix Chess».
– На «Аэрофлот Опен» приглашен Ханс Ниманн. Что думаешь про обвинения его в читерстве?
– Не доказали же. Вроде не читер. Иногда у него бывают очень сильные партии, иногда – похуже. Но мне кажется, он не читер, – ответил Шогджиев.
Самым молодым в истории гроссмейстером является американец Абхиманью Мишра. Ему присвоили звание в 2021-м в возрасте 12 лет и 4 месяцев.
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