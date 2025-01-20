  • Спортс
  • Шахматы
  • Новости
  • 9-летний шахматист Шогджиев: «Хочется быть чемпионом мира, а в этом году хочу выполнить норму гроссмейстера. Думаю, это реально»
0

9-летний шахматист Шогджиев: «Хочется быть чемпионом мира, а в этом году хочу выполнить норму гроссмейстера. Думаю, это реально»

9-летний Роман Шогджиев заявил, что хочет стать чемпионом мира по шахматам.

9-летний россиянин Шогджиев – самый юный игрок в истории, выполнивший первую норму для получения звания международного мастера. Также он действующий победитель чемпионата мира U10. 

– Какие у тебя планы на год и в целом на ближайшую перспективу?

– Вообще, хочется быть чемпионом мира. А в этом году хочу выполнить норму гроссмейстера. Думаю, это реально.

– Расскажи, на каком следующем взрослом турнире ты будешь играть?

– «Аэрофлот Опен», который начинается 28 февраля. Также на «Иви Grand Prix Chess».

– На «Аэрофлот Опен» приглашен Ханс Ниманн. Что думаешь про обвинения его в читерстве?

– Не доказали же. Вроде не читер. Иногда у него бывают очень сильные партии, иногда – похуже. Но мне кажется, он не читер, – ответил Шогджиев.

Самым молодым в истории гроссмейстером является американец Абхиманью Мишра. Ему присвоили звание в 2021-м в возрасте 12 лет и 4 месяцев.

Мировой рекорд от 9-летнего шахматиста из России: превзошел «Месси», уже впечатлил Карлсена

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
Роман Шогджиев
logoХанс Ниманн
Аэрофлот-опен
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости шахмат в любимой соцсети
Материалы по теме
«Карлсен в чем-то как Таль. Я, возможно, как Карпов». 9-летний шахматист Шогджиев о стилях игры
сегодня, 13:20
Федерация шахмат России ждет ответа Ниманна насчет возможного участия в «Аэрофлот Опен»
1618 января, 11:24
Мировой рекорд от 9-летнего шахматиста из России: превзошел «Месси», уже впечатлил Карлсена
1514 января, 14:55
Рекомендуем
Главные новости
«Карлсен в чем-то как Таль. Я, возможно, как Карпов». 9-летний шахматист Шогджиев о стилях игры
сегодня, 13:20
Федерация шахмат России ждет ответа Ниманна насчет возможного участия в «Аэрофлот Опен»
1618 января, 11:24
Кобалия о фильме про Мурзина на «Матч ТВ»: «Руководство ФШР, используя административный ресурс, внесло правки в готовый материал. Исключено любое упоминание моего имени!»
1718 января, 06:19
Володар Мурзин: «Хочется войти в шахматную элиту. Сейчас хочу стать чемпионом мира по классике»
217 января, 06:20
Крамник заявил, что из шахматистов с рейтингом ФИДЕ 2700 и более пятеро «вероятно, читерили» при игре онлайн
2915 января, 07:17
9-летний россиянин Шогджиев стал самым юным шахматистом в истории, получившим балл международного мастера
2113 января, 21:53
Магнус Карлсен о стримере в джинсах на сцене аналога «Золотого мяча» в CS: «Я теперь в первую очередь икона моды, и уже потом – шахматист»
13 января, 09:50Киберспорт
9-летний шахматист Шогджиев: «Для меня приоритетом является классический контроль, потому что именно там разыгрываются главные звания в мировых шахматах»
111 января, 18:33
Шувалова о том, что Непомнящий и Карлсен разделили победу: «Возможно, Магнус почувствовал неуверенность, когда Ян отыгрался. Ему было бы больно проиграть матч»
10 января, 19:10
Шувалова о Нью-Йорке: «Грязновато, в метро есть элементы, которых не встретишь в Москве. Город живет по другим законам, нежели мы привыкли в России»
210 января, 18:53
Ко всем новостям
Последние новости
Суперфинал чемпионата России. 2-й тур. Грищук сыграл вничью Понкратовым, Матлаков разошелся миром с Есипенко, другие результаты
118 августа 2024, 20:44
Умайганат Османова, которой соперница разлила на стол неизвестное вещество, стала второй на чемпионате Дагестана
19 августа 2024, 09:23
Фестиваль Chess &amp; Jazz снова объединил поклонников шахмат и джаза в Саду «Эрмитаж»
129 июля 2024, 10:36Фото
Карякин о продолжении карьеры: «Есть сомнения по поводу классических шахмат. А быстрый формат, блиц – я получаю от этого удовольствие»
19 июля 2024, 11:31
Валентина Гунина: «Бронза Игр БРИКС в личном зачете – это очень важно для меня. Я являюсь примером для больных волчанкой, что все возможно»
22 июня 2024, 13:02
Ян Непомнящий о финале ЛЧ: «Болеть буду традиционно против «Реала». Я же за «Барселону»
241 июня 2024, 14:49
Ян Непомнящий о «Спартаке»: «Потерял интерес к матчам – за титул мы не боремся, еврокубков нет. История с Промесом не укладывается в голове, запредельный уровень безалаберности клуба и игрока»
517 мая 2024, 12:28
Сергей Смагин о Всемирном зале славы: «Про Крамника и говорить нечего. Все чемпионы мира автоматически должны туда попадать»
128 апреля 2024, 13:18
Шахматист Есипенко: «Я фанат Криштиану Роналду, поэтому априори поддерживал его команды. Пришлось даже немного «МЮ», это было тяжело»
1922 января 2024, 08:08
Аркадий Дворкович: «ФИДЕ приняла серьезные меры по борьбе с читерством на чемпионате мира по рапиду и блицу»
129 декабря 2023, 08:58
Рекомендуем