Матч за шахматную корону: Дин Лижэнь после депрессии против 18-летнего Гукеша. Что нужно знать?

В Сингапуре стартует матч за звание чемпиона мира по шахматам между китайцем Дин Лижэнем и индийцем Гукешем Доммараджу .

Впервые в истории за корону поспорят два представителя Азии: 32-летний Дин выйдет на защиту титула, 18-летний Гукеш – в статусе претендента.

Что нужно знать о матче?

Шахматисты сыграют на курорте Сингапура, город привлек ФИДЕ идейностью. Google – титульный спонсор

Место проведения выбирали из трех заявок – от Сингапура, а также от индийских Нью-Дели и Ченнаи. В июле Международная шахматная федерация (ФИДЕ ) остановилась на первом варианте.

Сингапур, известный как город-государство, никогда не принимал матчи за корону, но заметные турниры здесь уже были: например, Олимпийская киберспортивная неделя в прошлом году (с шахматами в программе). Почему же выбор вновь пал на него?

«Сингапур – не только один из самых знаковых мировых центров туризма и бизнеса, но и процветающий шахматный центр с большими амбициями и талантами», – объяснял президент ФИДЕ Аркадий Дворкович .

«Шахматы – не просто популярная игра и вид спорта. В них часто видят отражение способности человеческого разума мыслить стратегически, планировать, предвидеть. Сингапур воплощает в себе те же качества. Отличный мэтч для отличного матча!» – поддержал гендиректор ФИДЕ Эмиль Сутовский .

Дин и Гукеш сыграют на территории Resorts World Sentosa – курортного комплекса на отдельном острове. Призовой фонд составит 2,5 млн долларов: за победы в партиях можно заработать по 200 тысяч, а оставшиеся к концу матча деньги распределятся поровну между участниками. Если дело дойдет до тай-брейка, победитель получит 1,3 млн, а проигравший – 1,2 млн.

Титульным спонсором матча выступит корпорация Google.

«Важная веха для нашего спорта. Это сотрудничество привнесет в состязание новое измерение, путем слияния шахматных традиций и инноваций в области ИИ. Партнерство призвано повысить узнаваемость мирового первенства по шахматам, выводя его трансляцию на новый уровень и привлекая аудиторию по всему миру», – отметили в ФИДЕ.

Расписание трансляций

Матч на первенство мира

Сингапур

Время начала партий – 12:00 по московскому времени, прямые трансляции – на канале ФИДЕ .

25 ноября – первая партия

26 ноября – вторая партия

27 ноября – третья партия

28 ноября – выходной

29 ноября – четвертая партия

30 ноября – пятая партия

1 декабря – шестая партия

2 декабря – выходной

3 декабря – седьмая партия

4 декабря – восьмая партия

5 декабря – девятая партия

6 декабря – выходной

7 декабря – десятая партия

8 декабря – одиннадцатая партия

9 декабря – двенадцатая партия

10 декабря – выходной

11 декабря – тринадцатая партия

12 декабря – четырнадцатая партия

13 декабря – тай-брейк (в случае ничьей)

Формат матча : 14 партий в классику (контроль времени 120 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут на остаток игры с добавлением 30 секунд на каждый ход начиная с 41-го). За выигранную партию начисляется 1 балл, за ничью – 0,5. Для итоговой победы достаточно набрать 7,5.

Если счет останется равным, чемпион определится в тай-брейке: четыре партии с контролем 15+10; далее при необходимости – две партии 10+5; а в случае очередной ничьей – две блиц-партии 3+2 (если и так не выявят победителя, блиц продолжится до первой победы).

Дин Лижэнь выбрался из депрессии, чуть не завершив карьеру. Но вернулся на турниры в ужасной форме

Китайский гроссмейстер – первый чемпион мира в своей стране. Одним из его главных достижений считается и рекордная 100-матчевая серия без поражений на турнирах топ-уровня (с августа 2017-го по ноябрь 2018-го). Подробнее о Дине можно почитать здесь .

Публичность, статус и всеобщее внимание едва не сломали китайца. Он взял чемпионский титул в апреле 2023-го, обыграв россиянина Яна Непомнящего , но затем пропал с радаров более чем на полгода. Личные проблемы довели чемпиона до депрессии, из-за чего он пропустил многие соревнования.

Тогда возникли сомнения: а выйдет ли вообще Дин против Гукеша?

«Я потратил много времени на восстановление. Психологически, а не физически. Теперь могу сказать, что мне намного лучше, чем два-три месяца назад, – рассказывал Дин в январском интервью Chess.com. – Я чувствовал давление отовсюду, и это лишь один из факторов. Все куда сложнее, но об этом не хотелось бы говорить слишком много.

Я подумывал об уходе [из шахмат] после Азиатских игр [в октябре 2023-го]. Я прошел квалификацию на них, а в итоге не выступал. Но в будущем мне бы хотелось выиграть больше титулов и турниров. И я буду защищать титул в чемпионском матче, так что болельщикам не стоит беспокоиться».

«У меня были некоторые проблемы, это правда, – говорил Дин уже в апрельском интервью TAZ. – Я был измотан, но все равно не мог нормально спать. Это привело к депрессии, я дважды лечился в клинике. К счастью, ситуация постепенно налаживается. Шахматы требуют умственных усилий, и если ты не можешь спать спокойно, это сказывается пагубно. По крайней мере, мне удалось сократить прием лекарств с четырех таблеток в день до одной».

«Корона слишком тяжелая». Чемпион мира по шахматам пропал – ни одной партии за полгода

После долгого простоя Дин вернулся в спорт, но результаты резко ухудшились – в отличие от Гукеша, который заиграл лишь увереннее.

Форма китайца в этом году удручает:

● Tata Steel Chess – 9-е место (из 14). Для сравнения, Гукеш был здесь 2-м.

● Norway Chess – 6-е (последнее). Причем в одной из партий Дин проиграл курьезно : в середине матча зевнул мат в два хода, что редко происходит на топ-уровне с классическим контролем времени.

● Sinquefield Cup – 8-е из 10. А Гукеш вновь оказался выше – на 5-м.

● Шахматная олимпиада – Дин не попал на пьедестал со сборной Китая (4-е место), показав посредственную игру. Он принес команде лишь 3,5 очка, не выиграв ни одной партии из восьми, в то время как Гукеш стал главной звездой турнира (9 очков в десяти играх) и привел Индию к первой олимпийской победе.

Не похоже, что Дин полностью восстановился от проблем. На пресс-конференции в Сингапуре он признался: активная подготовка к матчу заняла три недели. Однако настроен уверенно, и иногда его слова даже напоминают искусный блеф.

«В прошлый раз, когда я впервые играл за чемпионство, я очень нервничал, уже много об этом говорил. Но теперь я чувствую себя умиротворенным и полным сил. Надеюсь, мы сможем провести захватывающий матч, каким был и предыдущий – тот привлек действительно много зрителей.

Он (Гукеш) моложе, но он показал, что является зрелым во многих аспектах. Конечно, его нелегко победить – и да, я надеюсь, мы оба покажем лучшую игру».

«Возраст помогает, у меня не так много личной жизни». Гукеш – самый молодой претендент в истории

Гукеш абсолютно на другой волне и, несмотря на молодость, играет как опытный мастер.

Уже в 12 лет он взял звание гроссмейстера (входит в топ-3 среди рекордсменов по возрасту), в 17 стал самым молодым в истории победителем турнира претендентов, а в 18 может стать еще и самым юным чемпионом мира.

Индиец чувствует себя уверенно, но личный счет пока в пользу соперника (1,5:2,5). Они встречались за доской трижды – на счету Дина ничья и две победы, причем обе черными фигурами. А матч за корону, согласно жеребьевке, он начнет как раз ими.

Своих секундантов гроссмейстеры пока не раскрыли.

Самый молодой претендент на корону в истории: в 16 обыграл Карлсена, перед партиями рисует метку на лбу

«Мне предстоит встретиться с Дин Лижэнем, он уже больше 10 лет входит в число лучших игроков мира. Но если я буду действовать правильно, уверен, у меня есть все шансы», – сказал на пресс-конференции Гукеш.

Чуть позже он ответил на вопрос, насколько шахматисты способны отстраниться от личных проблем во время игры: «Думаю, в этом случае мне очень помогает возраст, ведь у меня не так много личной жизни. Вся моя жизнь вращается вокруг шахмат. Мои родители и моя команда обо всем заботятся, а моя единственная задача – играть в шахматы, и это довольно приятно».

Карлсен все еще сильнейший по рейтингу, но не хочет возвращаться. В матче он предрекает «кровавую баню»

Любопытно, что рейтинг ФИДЕ по-прежнему возглавляет 16-й чемпион мира норвежец Магнус Карлсен , хотя он явно заскучал от классики и отрекся от короны еще два года назад.

Гукеш идет 5-м в рейтинге, а Дин Лижэнь – вообще лишь 23-м (и сейчас даже не сильнейший в Китае, его опережает Вэй И). Впрочем, Дин говорил, что еще ждет возвращения Карлсена в борьбу.

Сейчас норвежец вовлечен в шахматы Фишера – разновидность игры со случайной расстановкой фигур. Однако Магнус признает яркость прошлого матча между Дином и Непомнящим: их противостояние было самым результативным в играх за корону с 2006 года (6 побед/поражений из 14 партий, что необычно много при ничейной тенденции в шахматах).

Магнус допускает, что история повторится.

«Матч [Дина и Гукеша] настолько непредсказуем. Думаю, сперва серьезный шанс появится у Дина. Я вижу такой сценарий: у него будет две-три отличных возможности в первых пяти-шести играх, и он точно должен ими пользоваться.

Проиграть первую партию он не может. Ему удавалось отыгрываться против Яна, однако, по увиденному за последние полтора года, мне не кажется, что Дин способен на камбэк, если уступит в первой игре. Я осторожно соглашусь, что он сначала победит в одной из них, но совсем не уверен.

Сколько будет результативных партий? Лишь в одном случае их будет мало – если Дин, получая шансы, продолжит их упускать. Мы можем увидеть кровавую баню. В этом плане я надеюсь на то же самое, что было у Дина против Непомнящего, когда они просто обменивались ударами, играя в очень рискованные шахматы и чувствуя уязвимость оппонента. Ни один из них вообще не мог защититься», – поделился ожиданиями Магнус на ютуб-канале Take Take Take.

А вот мнение самого Непомнящего, сыгравшего в двух подряд матчах за корону – и с норвежцем, и с китайцем.

«Все зависит от состояния Дина. Это будет ставка не столько на Гукеша, сколько против Лижэня. Если сыграет так, как в начале года, юному индийскому дарованию даже не придется демонстрировать тот уровень, который показал [на турнире претендентов] в Торонто. Хватит чего-то попроще.

Что будет, если Дин в порядке? Тогда Дин — фаворит. Это шахматист огромной тактической силы. Что было очевидно еще несколько лет назад», – говорил Непомнящий «Спорт-Экспрессу».

Форма Дин Лижэня – загадка для многих. Возможно, и для него самого.

В тексте использованы материалы ФИДЕ, Chess.com, «Спорт-Экспресса», TAZ, ютуб-канала Take Take Take.

