9-летний шахматист Шогджиев: «Для меня приоритетом является классический контроль, потому что именно там разыгрываются главные звания в мировых шахматах»

9-летний шахматист Роман Шогджиев рассказал о своих приоритетах в спорте.

Россиянин Шогджиев – действующий чемпион мира по классическим шахматам и блицу среди мальчиков в возрастной категории до 10 лет.

«Больше всего мне нравится рапид, он получается у меня лучше всего. Мой рейтинг во всех контролях в этом году вырос. Конечно, в плане результатов для меня приоритетом является классический контроль, потому что именно там разыгрываются главные звания в мировых шахматах. Пока что гроссмейстеров я не обыгрывал в классику, самый сильный игрок был международный мастер», – сказал Шогджиев.

В 2023-м Шогджиев участвовал во взрослом чемпионате мира по быстрым шахматам, где обыграл пять международных гроссмейстеров.