Роман Шогджиев победил на первенстве мира по шахматам среди мальчиков до 10 лет
Россиянин Роман Шогджиев выиграл первенство мира среди шахматистов до 10 лет.
Соревнования прошли в Италии. 9-летний Шогджиев занял первое место, набрав 10 очков из 11.
«Поздравляю Романа Шогджиева, его родителей, тренеров и всех, кто его поддерживает, с очередным высоким достижением! Роман является одним из самых титулованных спортсменов своего поколения – не только в нашей стране, но и во всем мире.
В прошлом году Шогджиев за тур до финиша выиграл первенство мира до 8 лет, а сейчас уверенно, не считая одного поражения, прошел всю дистанцию соревнования среди мальчиков до 10 лет.
Его успехи, хладнокровие и уровень игры поражают и любителей шахмат, и опытных профессионалов, желаю нашему юному спортсмену дальнейшего совершенствования и новых побед», – сказал президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости