Роман Шогджиев победил на первенстве мира по шахматам среди мальчиков до 10 лет

Россиянин Роман Шогджиев выиграл первенство мира среди шахматистов до 10 лет.

Соревнования прошли в Италии. 9-летний Шогджиев занял первое место, набрав 10 очков из 11.

«Поздравляю Романа Шогджиева, его родителей, тренеров и всех, кто его поддерживает, с очередным высоким достижением! Роман является одним из самых титулованных спортсменов своего поколения – не только в нашей стране, но и во всем мире.

В прошлом году Шогджиев за тур до финиша выиграл первенство мира до 8 лет, а сейчас уверенно, не считая одного поражения, прошел всю дистанцию соревнования среди мальчиков до 10 лет.

Его успехи, хладнокровие и уровень игры поражают и любителей шахмат, и опытных профессионалов, желаю нашему юному спортсмену дальнейшего совершенствования и новых побед», – сказал президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.