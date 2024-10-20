9-летний шахматист Шогджиев: «Надеюсь, что в следующем году уже получу звание международного мастера»
9-летний шахматист Шогджиев планирует получить звание международного мастера.
На данный момент Роман Шогджиев имеет звание кандидата в мастера спорта.
«Я продолжаю активно тренироваться. В сравнении с прошлым годом мой рейтинг несколько вырос во всех контролях времени.
Надеюсь, что в следующем году уже получу звание международного мастера», – сказал Шогджиев.
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Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
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