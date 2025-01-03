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Глава Федерации шахмат России – на критику от Кобалии: «Выглядит как речь обиженного человека, который решил заняться личными вопросами в ущерб интересам развития спорта»

Глава Федерации шахмат России ответил на критику от тренера Володара Мурзина.

18-летний Мурзин – чемпион мира по рапиду. Он занимается под руководством Михаила Кобалии, который раскритиковал ФШР за отсутствие помощи спортсмену, а также скептически оценил развитие шахмат в стране.

«Комментарий гроссмейстера Михаила Кобалии, который не так давно покинул пост старшего тренера детско-юношеской сборной России, выглядит как речь обиженного человека, который решил заняться личными вопросами в ущерб интересам развития детско-юношеского спорта.

ФШР выражает благодарность Министерству спорта РФ, губернатору Московской области Андрею Воробьеву и «Т-Банку», а также всем, кто был причастен к успехам всех наших шахматистов, завоевавших медали на чемпионатах мира по рапиду и блицу. Всем, кто на протяжении многих лет их готовил, принимал участие в сборах и сериях, а также материально поддерживал.

Начиная с 2023 года ФШР заключает профессиональные контракты со спортсменами, которые достигли 18 лет. Основным пунктом этого контракта является то, что если спортсмен меняет гражданство, то должен вернуть средства, выделенные ФШР на его подготовку.

Хочу отметить, что в 2024 году наши дети выиграли 102 медали на первенствах мира и Азии, что является рекордной цифрой. Сейчас за развитие наших шахматных талантов и дарований отвечает гроссмейстер Евгений Томашевский, которому будет помогать опытнейший тренер Михаил Шерешевский», – сказал президент ФШР Андрей Филатов.

Скандальный старт года в шахматах: наша федерация ссорится с собственными игроками

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Чемпионат.com»
ФШР
logoсборная России
Андрей Филатов
Михаил Кобалия
Андрей Воробьев
Министерство спорта России
Евгений Томашевский
чемпионат мира по быстрым шахматам
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