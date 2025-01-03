«Мы будем откатываться все дальше. Потеря сильных шахматистов возраста 20 с небольшим – тяжелейший удар». Кобалия о развитии шахмат в России

Тренер Володара Мурзина рассказал о проблемах с развитием шахмат в России.

В декабре 18-летний Мурзин выиграл чемпионат мира по рапиду. Он занимается под руководством Михаила Кобалии .

«Говорить, что у нас идет развитие – это не так. Не секрет, что сейчас Индия – страна номер один в плане развития шахмат, а также подтянулись Казахстан, Узбекистан, Турция. Я не уверен, что мы даже на втором месте. И будем откатываться все дальше.

Потеря сильных шахматистов возраста 20 с небольшим – тяжелейший удар. У нас всегда было много игроков с рейтингом 2700 и выше, то есть это уровень элиты. А сейчас один-два человека. Я не беру в расчет Яна Непомнящего , который, насколько я помню, отказался играть за сборную России, пока ей по совместительству руководит президент ФШР Андрей Филатов. Если что-то кардинально не менять, то будет только хуже.

Система контрактов ФШР с игроками – логичная. Но из федерации, которая помогает шахматистам, никто не убегает. Тех, кто уходит по политическим причинам, не остановить. Но многие ушли только потому, что не видели никаких перспектив. Сильных турниров в России почти не осталось, кроме «Аэрофлот Опен», да и то раньше он собирал более представительные составы.

Тренерская поддержка есть не у всех. Вот и уходят спортсмены туда, где лучше, перебираются в другие страны. Мне обидно наблюдать такое. Я столько лет работал над развитием шахмат в стране, и видеть, как держава, которая была лидером и в детских шахматах, и во взрослых, быстро теряет позиции, очень больно», – рассказал Кобалия.

С начала 2022-го в другие страны перешли более 200 российских шахматистов.

Скандальный старт года в шахматах: наша федерация ссорится с собственными игроками