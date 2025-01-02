Магнус Карлсен в ближайшие выходные сыграет свадьбу со своей девушкой (VG)
Магнус Карлсен женится на своей девушке Элле Виктории Мэлоун.
По информации VG, свадьба состоится в ближайшие выходные – 4-5 января. Празднование пройдет в узком кругу родственников и друзей.
Пара впервые появилась на публике в феврале прошлого года. С тех пор Мэлоун сопровождала Карлсена на большинстве турниров.
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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: VG
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