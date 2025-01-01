Дегтярев о победе Непомнящего: «Наши результаты невозможно прикрыть нейтральным флагом – весь мир знает, кто лучшие из лучших»

Дегтярев оценил победы Мурзина и Непомнящего на ЧМ по быстрым шахматам.

Володар Мурзин стал чемпионом мира в рапиде, Ян Непомнящий разделил победу с Магнусом Карлсеном на турнире по блицу.

«От всего сердца поздравляю наших шахматистов с блестящими результатами на чемпионате мира по рапиду и блицу, который прошел в Нью-Йорке. Эти дни стали настоящим триумфом для российской шахматной школы.

Финал состязания россиянина Яна Непомнящего и норвежца Магнуса Карлсена был захватывающим: соперники приняли историческое решение разделить титул чемпионов мира по блицу после напряженной борьбы. Это не просто спортивное достижение, но и символ уважения и признания двух великих шахматистов.

Отдельная гордость — успех 18-летнего Володара Мурзина, который стал чемпионом мира по рапиду, а также Александра Грищука и Яна Непомнящего, которые заняли второе и третье места в это дисциплине. Впервые в истории Россия заняла весь пьедестал.

Такие результаты — это не только итог упорного труда наших игроков, но и заслуга всей российской шахматной школы, которая десятилетиями остается одной из ведущих в мире. Наши результаты невозможно прикрыть нейтральным флагом – весь мир знает, кто лучшие из лучших.

Благодарю всех наших шахматистов за их труд, стойкость и невероятную волю к победе. Вы вдохновляете миллионы людей, укрепляете веру в силу российского спорта и продолжаете славные традиции нашей страны», – написал министр спорта России Михаил Дегтярев.

Первая победа России в 2025-м: Непомнящий забрал ЧМ по блицу, разделив титул с Карлсеном