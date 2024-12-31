Даниил Дубов проспал партию против Ханса Ниманна на чемпионате мира по блицу

Россиянин Даниил Дубов проспал партию на ЧМ по блицу против американца Ниманна.

Об этом он рассказал в интервью Леви Розману на ютуб-канале «Take Take Take».

За неявку на матч с россиянину было засчитано техническое поражение. Дубов (9,5 очка) занял десятое место в квалификации и не отобрался в четвертьфинал. При этом все восемь участников плей-офф набрали столько же очков, сколько и Дубов.

– Ты действительно проспал партию против Ханса? Или это был какой-то протест? Что случилось?

– Что случилось, то случилось. Я пошел в отель. Потом вернулся и сказал, что я проспал. Это то, что вы знаете. Что ты хочешь от меня услышать, Леви?

– Ну, в шахматном мире, когда случается что-то подобное...

– Когда случается что-то подобное, если ты не идиот, ты знаешь, что на самом деле случилось, и я знаю, ты не идиот, Леви.

Это мое первое путешествие в США, очень сложно контролировать джет-лаг. Это жизнь, – заявил Дубов .