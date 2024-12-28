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Дворкович о нарушении дресс-кода Карлсеном: «Остальные игроки, уважая правила, быстро исправляли ситуацию. Магнус принципиально отказался сделать это»

Аркадий Дворкович прокомментировал скандал с Карлсеном на ЧМ по рапиду.

Чемпионат мира по рапиду и блицу проходит в Нью-Йорке. Норвежец Магнус Карлсен вышел на девятый раунд в джинсах, что запрещено дресс-кодом. Организаторы оштрафовали его на 200 долларов и потребовали, чтобы он переоделся.

Карлсен отказался – его сняли с девятого раунда. Шахматист в знак протеста досрочно завершил участие в турнире.

«Начну с главного – как президент ФИДЕ я искренне огорчен, что подобная ситуация возникла на чемпионате, и этот инцидент отвлек внимание от честной спортивной борьбы со множеством неожиданных результатов в первых турах. Я бы очень хотел, чтобы этого не произошло. Жалею, что не смог по болезни быть на чемпионате. Возможно, мое прямое участие в диалоге изменило бы ситуацию.

В то же самое время, мы должны быть справедливы и последовательны в применении правил ко всем участникам. В этот игровой день главный арбитр делал подобные замечания нескольким игрокам, включая минимум двух других топ-шахматистов. Все остальные игроки, уважая правила, быстро исправляли ситуацию. Магнус принципиально отказался сделать это в течение игрового дня. Если мы считаем, что правила для всех едины, то решение арбитра – единственно возможное.

Напомню кратко историю вопроса. Есть уже давно действующие правила дресс-кода (формы одежды) на официальных соревнованиях ФИДЕ. Они разные на разных соревнованиях, но в целом на чемпионатах мира, как правило, это формальный или близкий к этому стиль одежды. И есть очень четкие указания на то, что точно нельзя использовать. Это вопрос не столько вкуса, сколько уважения ко всем участникам турниров и других официальных событий.

Эти правила периодически обновляются в консультации с комиссией спортсменов. Сразу оговорюсь – они и дальше должны совершенствоваться с учетом современных трендов, показывая, что шахматы – часть жизни миллионов людей, а не только элитный клуб.

Мы привлекли комиссию спортсменов к этому вопросу два года назад, когда у нас уже были определенные инциденты на таком же чемпионате мира по быстрым шахматам. И тогда же мы пришли к решению, что обновленные рекомендации будем применять ко всем без исключения участникам, независимо от званий, регалий и других факторов», – сказал Аркадий Дворкович.

«Мое терпение закончилось, я уйду». Магнус Карлсен разругался с ФИДЕ из-за джинсов

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoАркадий Дворкович
logoстиль
чемпионат мира по быстрым шахматам
logoФИДЕ
logoМагнус Карлсен
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