Директор ФШР Ткачев о лидерстве Мурзина на чемпионате мира по рапиду: «Володар молодец, уверенно стартовал. Надеемся, он продолжит так же»

В Федерации шахмат России назвали уверенным старт Володара Мурзина на ЧМ.

В Нью-Йорке проходит чемпионат мира по рапиду. Россиянин Мурзин лидирует по итогам 5 туров из 13.

«Володар молодец, уверенно стартовал. Надеемся, он продолжит так же. Конечно, удивляет не совсем уверенный старт Магнуса Карлсена (83-е место – Спортс’’). Но в 2019 году он начал с двух нулей, потерпев на старте два поражения подряд. Так что вся борьба на турнире еще впереди», – сказал исполнительный директор ФШР Александр Ткачев .

Также Ткачев сообщил об отсутствии инцидентов и провокаций в отношении российских шахматистов на ЧМ.

«Я постоянно на связи, пока все нормально. Можно постучать по дереву. Никаких инцидентов и провокаций нет», – заявил Ткачев.

Чемпионат мира по рапиду. Россиянин Мурзин лидирует после пяти туров, Гири – 6-й, Накамура – 13-й, Каруана – 23-й, Грищук – 29-й, Непомнящий – 55-й, Карлсен – 83-й