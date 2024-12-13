Боднарук о защите титула на ЧМ по рапиду: «В этом году я темно-белая лошадка. Доля ответственности повысилась»

Шахматистка Боднарук высказалась о предстоящей защите титула на ЧМ по рапиду.

В прошлом году россиянка Анастасия Боднарук выиграла чемпионат мира по рапиду в Самарканде. Предстоящий ЧМ по рапиду и блицу пройдет в Нью-Йорке с 26 по 31 декабря.

– Получение американской визы было тяжелым испытанием?

– Тут хочется выразить большую благодарность Федерации шахмат России. Они здорово помогли в этом процессе. Хотя нервозность присутствовала. Получала визу в Ереване, но поездка несколько раз откладывалась. Плюс к тому моменту появилась информация, что в других странах некоторые наши шахматистки получили отказ. Для меня же в итоге все сложилось удачно.

– После победы на ЧМ в Самарканде вы говорили, что первые два дня рапид-турнира играли в свое удовольствие. Сейчас получится так же или чувствуется давление из-за защиты титула?

– К сожалению, есть такой момент. В прошлом году я была темной лошадкой. В этом темно-белой лошадкой, ха-ха. Если серьезно, то доля ответственности повысилась. Постараюсь, чтобы это негативно на меня не повлияло. Не всегда получается руководить этим процессом, но я давно в этом спорте. Должна справиться.

Сейчас все мысли связаны с Нью-Йорком. Очень хочется там достойно выступить. Надеюсь, что удастся собраться и выложиться на все сто процентов, – сказала Боднарук.