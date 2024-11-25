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18-летний Гукеш – явный букмекерский фаворит матча за шахматную корону против Дин Лижэня

Сегодня стартует матч на первенство мира по шахматам.

Действующий обладатель титула Дин Лижэнь (Китай) сыграет с Гукешем Доммараджу (Индия).

Букмекеры уверены, что чемпионом мира станет 18-летний Гукеш – на его победу можно поставить за 1.30. В успех китайского гроссмейстера почти не верят – 3.55.

Гукеш в случае победы станет самым юным чемпионом мира в истории. На данный момент это звание принадлежит Гарри Каспарову, который завоевал шахматную корону в 22 года.

Матч на первенство мира пройдет с 25 ноября по 13 декабря в Сингапуре.

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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Гукеш Доммараджу
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