18-летний Гукеш – явный букмекерский фаворит матча за шахматную корону против Дин Лижэня
Сегодня стартует матч на первенство мира по шахматам.
Действующий обладатель титула Дин Лижэнь (Китай) сыграет с Гукешем Доммараджу (Индия).
Букмекеры уверены, что чемпионом мира станет 18-летний Гукеш – на его победу можно поставить за 1.30. В успех китайского гроссмейстера почти не верят – 3.55.
Гукеш в случае победы станет самым юным чемпионом мира в истории. На данный момент это звание принадлежит Гарри Каспарову, который завоевал шахматную корону в 22 года.
Матч на первенство мира пройдет с 25 ноября по 13 декабря в Сингапуре.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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