Крамник о величайших шахматистах: «В лонг-лист, наверное, даже я войду. Но в шорт-листе: Фишер, Карпов, Каспаров* и Карлсен»

Владимир Крамник назвал величайших шахматистов в истории.

– Вы назвали Карлсена великим. А можно ли его считать сильнейшим шахматистом в истории?

– Сильнейший – неправильное слово, потому что сейчас люди знают о шахматах раз в 50 больше, чем 100 лет назад. Конечно, Магнус сильнее, но сейчас и все играют сильнее, чем в прошлом веке. И я играю сильнее, чем в свое время играл Фишер, но это не значит, что я более великий, чем он.

Ну, это примерно как в науке. Сейчас любой ученый средней руки знает больше, чем знал Эйнштейн. Значит ли это, что Эйнштейн слабее?

– Тем не менее, негласный лист лучших шахматистов за всю историю все равно существует.

– Мне кажется, один из главных показателей в этой иерархии – вклад в развитие шахмат. И здесь Магнус, конечно, конкурирует за титул самого выдающегося шахматиста в истории.

– Кто, на ваш взгляд, самый выдающийся?

– Однозначно не скажу, слишком субъективно. Разные времена, разные ситуации в мире... Если брать лонг-лист, туда, наверное, даже я войду. Но в шорт-лист – уже вряд ли. Там Фишер, Карпов , Каспаров*, ну и Магнус.

Выбрать из них кого-то одного – чистая вкусовщина, – рассказал 14-й чемпион мира по шахматам.

* – Гарри Каспаров внесен в перечень террористов и экстремистов, а также признан иностранным агентом в России

Крамник: большой разговор о читерстве, «тупых» шахматистах и жизни в Швейцарии