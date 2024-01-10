Анатолий Карпов: «Карлсен рано зазнался. Его слава еще далека до уровня Фишера»

Анатолий Карпов считает, что Магнус Карлсен «рано зазнался».

Ранее норвежский гроссмейстер отказался от участия в турнире претендентов 2024 года – он заявил, что не получит от этого удовольствия.

«Я считаю, рано зазнался. Его слава еще далека до уровня Фишера.

Конечно, турнир претендентов и матч за корону без него немного теряют в статусе. Но я думаю о месте человека в истории, и он в в истории шахмат не так значим, как », – сказал 12-й чемпион мира по шахматам.

Турнир претендентов пройдет со 2 по 25 апреля в Торонто. Победитель сыграет с китайцем Дин Лижэнем в матче за шахматную корону.