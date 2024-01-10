Анатолий Карпов: «Карлсен рано зазнался. Его слава еще далека до уровня Фишера»

Теги Магнус Карлсен турнир претендентов Анатолий Карпов Бобби Фишер Шахматы

Анатолий Карпов считает, что Магнус Карлсен «рано зазнался».

Ранее норвежский гроссмейстер отказался от участия в турнире претендентов 2024 года – он заявил, что не получит от этого удовольствия. 

«Я считаю, Карлсен рано зазнался. Его слава еще далека до уровня Фишера.

Конечно, турнир претендентов и матч за корону без него немного теряют в статусе. Но я думаю о месте человека в истории, и он в в истории шахмат не так значим, как Бобби Фишер», – сказал 12-й чемпион мира по шахматам. 

Турнир претендентов пройдет со 2 по 25 апреля в Торонто. Победитель сыграет с китайцем Дин Лижэнем в матче за шахматную корону.

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