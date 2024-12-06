Владимир Крамник: «Читерство вызывает зависимость, к нему легко привыкнуть и очень сложно потом бросить. Это примерно как игромания»
«Это очень распространенная ошибка – пытаться в действиях читера найти здравый смысл, мотивацию. Насколько вообще человек рационален? Мы же очень многие вещи делаем просто потому, что нам так захотелось.
Читерство вызывает зависимость, к нему легко привыкнуть и очень сложно потом бросить. Ты раз-другой попробовал, а потом уже, может, и сам не хочешь, но все равно идешь и смотришь в этот телефон. Это примерно как игромания или другие зависимости.
Для Кирилла Шевченко не было ни финансового, ни какого-то еще смысла обманывать на том турнире (румынский шахматист прятал телефон в туалете на командном чемпионате Испании – Sports). Но человек идет и делает совершенно безумные вещи: прячет телефон в туалете, записки какие-то пишет...
Здесь нет смысла искать рациональное, потому что шахматы – это единоборство, это адреналин, много замешано на эго. Вот представьте: ты много работаешь, все равно проигрываешь, не можешь выйти на новый уровень, твои амбиции страдают. А тут элементарный метод, и все вопросы решены.
Ты попробовал раз, выиграл турнир, заработал деньги, потом еще раз. И потом без этого уже не можешь. Дело ведь еще и в том, что чем чаще ты используешь компьютерную программу, тем больше деградируешь как шахматист. Это настоящий синдром отмены: без телефона ты начинаешь играть хуже, чем раньше», – рассказал 14-й чемпион мира по шахматам.
Крамник: большой разговор о читерстве, «тупых» шахматистах и жизни в Швейцарии
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