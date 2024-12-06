Крамник о борьбе с читерством: «Понял, что если ничего не сделать, шахматы как честная игра закончатся через несколько лет»

Владимир Крамник объяснил, почему решил бороться с читерством в шахматах.

– Сейчас ни одно ваше выступление не обходится без темы читерства. Есть ощущение, что для вас борьба с шахматными мошенниками стала делом жизни. Я права?

– Дело жизни – это все же слишком громко, но последний год я действительно трачу на это очень много энергии и времени. Слишком масштабна проблема, и никто не хочет не только ее решать, но даже признать. Хотя, как мне кажется, все предельно ясно.

Когда я только начинал этим заниматься, было ощущение, что люди просто невнимательно относятся. Сейчас я объясню, покажу статистику, из которой все очевидно, и они начнут работать. Искренне считал, что Chess.com (крупнейшая онлайн-платформа – Спортс’‘) очень хотят бороться с читерами, но у них не получается.

Со мной очень мило общались представители платформы, но как только мы подходили к конкретным людям и я говорил «смотрите, вот статистика, и она абсолютно невозможна» – передо мной словно вырастала стена. Либо никакого ответа, либо «спасибо, мы проверили, все нормально».

Я спрашивал: «Как может быть нормально, если любой математик даже начального уровня скажет вам, что это не нормально?» Все, молчание. И когда такое произошло несколько раз, я понял, что все еще хуже, чем я думал. И если ничего не сделать, шахматы как честная игра закончатся через несколько лет.

– Прямо так быстро?

– Уже наполовину так и есть. Я, конечно, понимаю, что всякие структуры будут резко против этого утверждения, но я вас уверяю, что оно подтверждено огромным количеством статистических данных. И конечно, об этом знаю не только я. Многие сильные, известные шахматисты отлично все понимают и признают в личных разговорах, но предпочитают публично не высказываться либо говорить очень завуалированно.

К сожалению, это неизбежно приводит к тому, что ситуация будет ухудшаться. Даже за полтора года, что я в это погрузился, она ухудшилась очень сильно. А глобальные шахматные силы так ничего и не делают.

И тогда я понял, что надо брать все в свои руки. Прямо сейчас я не являюсь напрямую частью шахматного мира, не играю профессионально. Действующим игрокам сложнее: если начать говорить, можно лишиться приглашений на какие-то турниры, да и свободного времени заметно меньше.

У меня здесь нет личных интересов, я волнуюсь только о будущем шахмат. Они мне очень многое дали в жизни, я не могу остаться в стороне. Был готов, что определенные структуры воспримут мои слова в штыки, что на меня польется грязь со всех сторон. Но если и дальше ничего не делать, мы не сможем быть уверены вообще ни в чем. Ни в одном результате, ни в одной партии...

– Почему никто не поддерживает вашу инициативу? В чем интерес покрывать читеров?

– Думаю, сейчас минимум половина шахматистов онлайн зарабатывает больше, чем играя вживую. Chess.com организует огромное количество турниров, часть из них – с очень большими призами. Официально это не афишируют, но я точно знаю, что довольно много топ-шахматистов имеют с Chess.com личные контракты. По ним они обязаны играть на платформе определенные турниры, а также не делать ничего, что навредило бы имиджу Chess.com.

Это объясняет, почему многие игроки в личном общении со мной выражают позицию, но публично молчат.

У меня контракта нет, иметь его с этой структурой я в любом случае не хочу. Поэтому у меня развязаны руки. Но и прилетает мне больше всех.

– Ваш крестовый поход против читеров многие считают борьбой с ветряными мельницами.

– Борьба с ветряными мельницами – это еще мягко сказано. Были оскорбления и даже прямые угрозы. Но все логично, я был к этому готов.

Смотрите: Chess.com – мощнейшая структура с капитализацией в миллиард долларов, а может, и больше. У них огромные финансовые и пиар-возможности. Все их рекламы говорят о том, какие прекрасные античитинговые меры внедрены и как они успешно с этим борются. Но статистика и математика говорят об обратном.

Это подтверждает растущее недовольство пользователей. Постоянно вижу в комментариях, как люди пишут, что стало невозможно играть. И вот появляюсь я, если по Высоцкому – «настоящий буйный». Независимый человек не под контрактом, к тому же имеющий авторитет в шахматном мире, который нашел самое тонкое место в их деятельности.

Естественно, против меня включилась вся мощь их пиар-машины. Грязь, оскорбления, угрозы... Ну окей, ничего страшного. Как говорится, a la guerre comme a la guerre, – рассказал 14-й чемпион мира по шахматам.

Крамник: большой разговор о читерстве, «тупых» шахматистах и жизни в Швейцарии