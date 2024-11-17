Лагно победила на турнире по блицу Tata Steel Chess в Индии, Гунина – 2-я, Горячкина – 3-я

Россиянкм заняли все призовые места на турнире по блицу Tata Steel Chess в Индии.

Победу одержала Екатерина Лагно , набравшая 11,5 очков из 18 возможных, второй стала Валентина Гунина (11), третьей – Александра Горячкина (9,5). В мужском турнире победил норвежец Магнус Карлсен, по итогам 18 туров она набрал 13 очков. Второе место занял американец Уэсли Со (11,5), третье – индийский шахматист Арджун Эригайси (10,5). Россиянин Даниил Дубов набрал 9 очков, но отстал от индийца Сантоша Видита, занявшего пятое место, по дополнительным показателем.