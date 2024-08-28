Екатерина Лагно победила в суперфинале чемпионата России по шахматам

Екатерина Лагно стала победительницей суперфинала чемпионата России по шахматам.

На турнире, проходящем в Барнауле, шахматистка по итогам 11 туров набрала 7 очков.

Второе и третье место поделили Александра Горячкина и Дарья Чарочкина, набрав по 6,5 очков.