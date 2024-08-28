Екатерина Лагно победила в суперфинале чемпионата России по шахматам
Екатерина Лагно стала победительницей суперфинала чемпионата России по шахматам.
На турнире, проходящем в Барнауле, шахматистка по итогам 11 туров набрала 7 очков.
Второе и третье место поделили Александра Горячкина и Дарья Чарочкина, набрав по 6,5 очков.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
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