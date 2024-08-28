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Екатерина Лагно победила в суперфинале чемпионата России по шахматам

Екатерина Лагно стала победительницей суперфинала чемпионата России по шахматам.

На турнире, проходящем в Барнауле, шахматистка по итогам 11 туров набрала 7 очков. 

Второе и третье место поделили Александра Горячкина и Дарья Чарочкина, набрав по 6,5 очков.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
результаты
Екатерина Лагно
Суперфинал чемпионата России среди женщин
Дарья Чарочкина
logoАлександра Горячкина
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