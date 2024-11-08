Горячкина о победе на Гран-при ФИДЕ в Казахстане: «В целом не ожидала такого выступления, но играла очень хорошо, восемь партий из девяти были отличные»
Александра Горячкина высказалась о победе на этапе Гран-при ФИДЕ в Казахстане.
«В целом не ожидала такого выступления, но играла очень хорошо, восемь партий из девяти были отличные.
Первая партия с [россиянкой Екатериной] Лагно не удалась, но не проиграла и в какой-то момент начала выигрывать.
Турнир сложился хорошо, и в последнем туре я была уверена, что со мной несчастного случая не произойдет», – сказала Горячкина.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
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