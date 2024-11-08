Горячкина о победе на Гран-при ФИДЕ в Казахстане: «В целом не ожидала такого выступления, но играла очень хорошо, восемь партий из девяти были отличные»

Александра Горячкина высказалась о победе на этапе Гран-при ФИДЕ в Казахстане.

«В целом не ожидала такого выступления, но играла очень хорошо, восемь партий из девяти были отличные.

Первая партия с [россиянкой Екатериной] Лагно не удалась, но не проиграла и в какой-то момент начала выигрывать.

Турнир сложился хорошо, и в последнем туре я была уверена, что со мной несчастного случая не произойдет», – сказала Горячкина.