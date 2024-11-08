Александра Горячкина победила на этапе Гран-при ФИДЕ в Казахстане

Россиянка Александра Горячкина выиграла этап Гран-при ФИДЕ в Казахстане.

По итогам девяти туров турнира, который прошел в Шымкенте, Горячкина набрала 7 очков. Она на 0,5 балла опередила китаянку Тань Чжунъи, которая заняла второе место.

Серия женского Гран‑при ФИДЕ сезона‑2024/25 состоит из шести этапов, в них принимают участие 20 шахматисток.

Каждая из спортсменок должна выступить на трех этапах. Две лучшие участницы по итогам серии сыграют в турнире претенденток 2026 года.