Александра Горячкина победила на этапе Гран-при ФИДЕ в Казахстане
Россиянка Александра Горячкина выиграла этап Гран-при ФИДЕ в Казахстане.
По итогам девяти туров турнира, который прошел в Шымкенте, Горячкина набрала 7 очков. Она на 0,5 балла опередила китаянку Тань Чжунъи, которая заняла второе место.
Серия женского Гран‑при ФИДЕ сезона‑2024/25 состоит из шести этапов, в них принимают участие 20 шахматисток.
Каждая из спортсменок должна выступить на трех этапах. Две лучшие участницы по итогам серии сыграют в турнире претенденток 2026 года.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
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