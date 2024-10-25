  • Спортс
  • Шахматы
  • Новости
  • Народицкий о подозрениях со стороны Крамника: «Я чувствую злость с его стороны. Это похоже на охоту на ведьм»
0

Народицкий о подозрениях со стороны Крамника: «Я чувствую злость с его стороны. Это похоже на охоту на ведьм»

Шахматист Дэниэл Народицкий сказал о подозрениях со стороны Владимира Крамника.

Крамник подозревает американского гроссмейстера в читинге. Недавно он опубликовал видео, в котором привел отрывок со стрима Народицкого, где тот играет партию с любителем, и после того, как соперник зевает ему ферзя, приступает к анализу с использованием компьютера. Хотя партия еще не была закончена.

— Какой вывод вы сделали из этой истории?

— В любом случае важен только контекст, и он единственно важный. Читерить без получения выгоды похоже на дебилизм. Читинг во время коммерческих турниров есть мошенничество, что и предположительно сделал недавно Шевченко.

Не понимаю, что я сделал такого? Зачем-то пользовался подсказками в партии с любителем? Я чувствую злость с его стороны. У меня огромное уважение к нему, но его отношение ко мне просто угнетает. Он стирает всю критику в свой адрес, но не удаляет хейт в мой адрес. Боюсь, что Владимира Борисовича невозможно переубедить.

Теперь каждый мой шаг во время стримов отслеживается. Посмотрел вниз, посмотрел вверх, глаза оторвались от экрана — все! Проблема Владимира Борисовича не в том, что он отрицает меня, а в том, что он не признает другие точки зрения.

Меня ставят в положение, когда я должен описывать свою интуицию, что само по себе бредово. Это похоже на охоту на ведьм. Я ничего не прошу, просто хочу, чтобы меня оставили в покое.

Я не профессиональный игрок, я даже не профессиональный блицор. Мой источник дохода не меняется от моего рейтинга. Ради чего мне ставить на карту свою карьеру? 95 процентов своей жизни я посвятил шахматам — и в один момент я все поставлю на кон?

— Есть хоть что-то положительное в этом скандале?

— Я благодарю Крамника за эту ситуацию. Это меня мотивирует. Теперь я буду ездить по возможности на каждый офлайн-турнир, чтобы играть за доской и показывать свой уровень, – рассказал Народицкий.

Чит-скандал в шахматах: игрока поймали с телефоном в туалете – Крамник давно его подозревал

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спорт-Экспресс
logoВладимир Крамник
Дэниэл Народицкий
Рекомендуем
Читайте новости шахмат в любимой соцсети
Материалы по теме
Чит-скандал в шахматах: игрока поймали с телефоном в туалете – Крамник давно его подозревал
12815 октября, 11:10
Крамник об отстранении Шевченко по подозрению в читерстве: «Это будет происходить все чаще, поскольку основные шахматные силы ничего не делают»
14 октября, 14:01
Крамник выиграл матч-реванш у мексиканского блицора Мартинеса, которого подозревали в онлайн-читерстве
222 августа, 18:05
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Российский гроссмейстер Гребнев: «Проблема жульничества больше стоит в онлайн-шахматах, именно поэтому я редко играю в интернете»
вчера, 15:58
17-летнего шахматиста Кристофера Ю отстранили от чемпионата США. После проигрыша он ударил женщину-видеооператора
122 октября, 13:31
9-летний шахматист Шогджиев: «Надеюсь, что в следующем году уже получу звание международного мастера»
20 октября, 12:09
ФИДЕ отстранила шахматиста Шевченко за жульничество до 1 января 2025 года
218 октября, 18:41
Глава Азиатской шахматной федерации: «Включение России в азиатскую семью сделало нашу федерацию сильнее»
18 октября, 10:22
Путин встретился в Уфе с президентом Азиатской шахматной федерации и вручил ему орден Дружбы
17 октября, 17:24
Чемпионат России по быстрым шахматам. Гальченко выиграл блиц, Землянский – 3-й, Афанасьев победил в рапиде, Есипенко – 4-й
517 октября, 11:19
В Федерации шахмат России поздравили Пескова с 57-летием: «Мы высоко ценим ваше участие в значимых событиях, проводимых ФШР»
117 октября, 10:20
ФИДЕ расследует дело о читерстве шахматиста Кирилла Шевченко
17 октября, 07:10
Илья Левитов: «Мы живем в мире, где читинг стал единственной темой для разговора в шахматах»
316 октября, 12:00
Ко всем новостям
Последние новости
Суперфинал чемпионата России. 2-й тур. Грищук сыграл вничью Понкратовым, Матлаков разошелся миром с Есипенко, другие результаты
118 августа, 20:44
Умайганат Османова, которой соперница разлила на стол неизвестное вещество, стала второй на чемпионате Дагестана
19 августа, 09:23
Фестиваль Chess &amp; Jazz снова объединил поклонников шахмат и джаза в Саду «Эрмитаж»
129 июля, 10:36Фото
Карякин о продолжении карьеры: «Есть сомнения по поводу классических шахмат. А быстрый формат, блиц – я получаю от этого удовольствие»
19 июля, 11:31
Валентина Гунина: «Бронза Игр БРИКС в личном зачете – это очень важно для меня. Я являюсь примером для больных волчанкой, что все возможно»
22 июня, 13:02
Ян Непомнящий о финале ЛЧ: «Болеть буду традиционно против «Реала». Я же за «Барселону»
231 июня, 14:49
Ян Непомнящий о «Спартаке»: «Потерял интерес к матчам – за титул мы не боремся, еврокубков нет. История с Промесом не укладывается в голове, запредельный уровень безалаберности клуба и игрока»
517 мая, 12:28
Сергей Смагин о Всемирном зале славы: «Про Крамника и говорить нечего. Все чемпионы мира автоматически должны туда попадать»
128 апреля, 13:18
Шахматист Есипенко: «Я фанат Криштиану Роналду, поэтому априори поддерживал его команды. Пришлось даже немного «МЮ», это было тяжело»
1922 января, 08:08
Аркадий Дворкович: «ФИДЕ приняла серьезные меры по борьбе с читерством на чемпионате мира по рапиду и блицу»
129 декабря 2023, 08:58