Денис Хисматуллин: «Не согласен с решением Дуды не подавать руку перед началом нашей партии, но уважаю его право поступить таким образом»

Шахматист Хисматуллин прокомментировал инцидент с поляком Дудой на ЧМ по рапиду.

26 декабря на чемпионате мира по рапиду в Самарканде поляк Ян-Кшиштоф Дуда не стал приветствовать россиянина Дениса Хисматуллина перед началом партии.

«В первые дни года я неожиданно проснулся знаменитым. Все дело в том, что сначала в англоязычный прессе, а затем и в нашей появилась новость о том, что польский гроссмейстер Ян-Кшиштоф Дуда отказался подать мне руку в первом туре чемпионата мира по рапиду в Самарканде.

В западной прессе этот поступок поляка вызвал шквал восхищений и негодование поведением , который в следующем туре пожал мне руку. Началось бурное обсуждение в соцсетях, где стали вскрываться факты того, что я совместно с Сергеем Карякиным неоднократно посещал зону СВО с гуманитарными миссиями.

После этого самый популярный шахматный сайт Chess.com прислал электронное письмо, в котором уведомил меня, что отныне мне запрещается участие в призовых турнирах и любая социальная активность на их сайте.

Что касается моего мнения относительно решения Дуды не подавать руку перед началом нашей партии, то я, конечно, с ним не согласен, но уважаю его право поступить таким образом, выражая несогласие с моей позицией и с моей деятельностью вне шахматной доски.

Хотел бы обратиться к СМИ с просьбой не разгонять и не политизировать эту ситуацию, не оскорблять польского гроссмейстера и уж точно не оскорблять польскую нацию в целом.

Больше того, скажу, что если мне представится случай еще раз сыграть с Дудой, то я снова подам руку перед партией, но не потому что я такой глупый и наивный, и не для хайпа, а потому что так меня учил поступать отец, когда обучал шахматам в раннем детстве, так меня учил поступать первый тренер, когда я в первом классе пришел в шахматный кружок Дворца пионеров в небольшом башкирском городе Нефтекамск. Есть понятия, которые мы проносим через всю нашу жизнь.

Также я не собираюсь писать заявление в комиссию по этике с требованием дисквалификации для моего соперника, поверьте, что я не расстроился, не оскорбился и уж точно не получил морального вреда, после которого не смог ни спать, ни есть», – приводит слова Хисматуллина Сергей Карякин в своем телеграм-канале.