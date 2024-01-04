Денис Хисматуллин: «Не согласен с решением Дуды не подавать руку перед началом нашей партии, но уважаю его право поступить таким образом»

Теги ФИДЕ Магнус Карлсен Сергей Карякин Денис Хисматуллин чемпионат мира по быстрым шахматам Политика Ян-Кшиштоф Дуда Шахматы

Шахматист Хисматуллин прокомментировал инцидент с поляком Дудой на ЧМ по рапиду.

26 декабря на чемпионате мира по рапиду в Самарканде поляк Ян-Кшиштоф Дуда не стал приветствовать россиянина Дениса Хисматуллина перед началом партии.

«В первые дни года я неожиданно проснулся знаменитым. Все дело в том, что сначала в англоязычный прессе, а затем и в нашей появилась новость о том, что польский гроссмейстер Ян-Кшиштоф Дуда отказался подать мне руку в первом туре чемпионата мира по рапиду в Самарканде.

В западной прессе этот поступок поляка вызвал шквал восхищений и негодование поведением Магнуса Карлсена, который в следующем туре пожал мне руку. Началось бурное обсуждение в соцсетях, где стали вскрываться факты того, что я совместно с Сергеем Карякиным неоднократно посещал зону СВО с гуманитарными миссиями.

После этого самый популярный шахматный сайт Chess.com прислал электронное письмо, в котором уведомил меня, что отныне мне запрещается участие в призовых турнирах и любая социальная активность на их сайте.

Что касается моего мнения относительно решения Дуды не подавать руку перед началом нашей партии, то я, конечно, с ним не согласен, но уважаю его право поступить таким образом, выражая несогласие с моей позицией и с моей деятельностью вне шахматной доски.

Хотел бы обратиться к СМИ с просьбой не разгонять и не политизировать эту ситуацию, не оскорблять польского гроссмейстера и уж точно не оскорблять польскую нацию в целом.

Больше того, скажу, что если мне представится случай еще раз сыграть с Дудой, то я снова подам руку перед партией, но не потому что я такой глупый и наивный, и не для хайпа, а потому что так меня учил поступать отец, когда обучал шахматам в раннем детстве, так меня учил поступать первый тренер, когда я в первом классе пришел в шахматный кружок Дворца пионеров в небольшом башкирском городе Нефтекамск. Есть понятия, которые мы проносим через всю нашу жизнь.

Также я не собираюсь писать заявление в комиссию по этике ФИДЕ с требованием дисквалификации для моего соперника, поверьте, что я не расстроился, не оскорбился и уж точно не получил морального вреда, после которого не смог ни спать, ни есть», – приводит слова Хисматуллина Сергей Карякин в своем телеграм-канале.

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34 комментария
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Умнее всех оказался, как и Карлсен
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Ответ molot p
Комментарий скрыт
Не стал опускаться до уровня быдла, все правильно сделал, имхо
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Хорошо высказался, кстати. Явно лучше всяких Валуевых.
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Просто человек не из тех, кого всю жизнь по голове били, у него вид спорта другой.
Сумел донести, причем без хамства и быдлячества, что тот, кто руку не пожал, унизил в первую очередь себя.
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Все, абсолютно все в нашей жизни упрощается. Да крайней позиции - свой/чужой, уважаешь/презираешь. Тем дальше, тем больше.
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Карякин, конечно, совсем того. Сначала опубликовал у себя в тг сообщение своего друга (как он пишет), где четко написано "Хотел бы обратиться к СМИ с просьбой не разгонять и не политизировать эту ситуацию, не оскорблять польского гроссмейстера и уж точно не оскорблять польскую нацию в целом."
А после этого через 3 часа репостит там же следующее:
"Дуда у нас поступил не по-пацански, поэтому мы его отшиваем как чушпана. На турнирах передайте, что он больше не с нами. Чтобы за руку с ним больше не здоровался никто. Это понятно?"

Вот что в голове у человека творится?
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Вообще похоже хайп вокруг этой истории поднимают те, кто к ней никакого отношения не имеет. Самим участникам очевидно это все неинтересно, каждый достойно про своём мнении остался и никому не навязывает.
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Не согласен с позицией Хисматуллина по поводу СВО, но в данном случае, это крайне достойное выступление и достойное похвалы
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Ответ molot p
да, он ещё ниже опустился, до какой то терпильной плесени. ладно типа он забил на то, что ему руку не пожали, но он ещё вдобавок выступил с заявлением мол "всё норм, я его уважаю, не раздувайте". зачем? это позорище лютое
Я так как ты в 8 классе размышлял, слава богу с годами ума побольше стало
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Ответ bukvoed33
А отец не учил тебя, что нельзя убивать людей?! И что в зоне СВО нет понятия помощи гуманитарной, так как там ведутся военные действия?
Кого он именно убил? Что за бред?? Не похмелился что ли?
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Ответ BjornLange
Так и не понял, кто выиграл-то в итоге?
Ничья.
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Так и не понял, кто выиграл-то в итоге?
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Достойно сказал
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В общем, Дине публично насрали на голову, но он всё равно счастлив ... (
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Ответ Александр Бородин
Я так как ты в 8 классе размышлял, слава богу с годами ума побольше стало
уверен? с верующими не спорю, как скажешь
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Ответ arlovski
"не согласен с решением не подавать руку" какое странное выражение
Чего тут странного то?
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Ответ Александр Бородин
Чего тут странного то?
ну звучит примерно, как "я не согласен с решением дать мне в морду"...

т.е. когда ты подаёшь товарищу руку, а он тебе пожимает её, то ты "согласен с его решением подать руку"? Как-то по-русски так не говорят обычно, какая-то кривая фраза/мысль
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Ответ Sawka-promakawka
Кого он именно убил? Что за бред?? Не похмелился что ли?
Ты чего в комментариях уселся умник?! Беги в окоп)
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Ответ Чавес2
Уверен, Валуев намного умнее тебя. Кстати, что такого глупого сказал Валуев?
Ударами в голову нажил мудрости. Шутить над фамилией человека - уровень детсадовца. Не сказать, что оскорбительно, но то, что тупо - точно можно сказать.
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Ответ voroninboris
Карякин, конечно, совсем того. Сначала опубликовал у себя в тг сообщение своего друга (как он пишет), где четко написано "Хотел бы обратиться к СМИ с просьбой не разгонять и не политизировать эту ситуацию, не оскорблять польского гроссмейстера и уж точно не оскорблять польскую нацию в целом." А после этого через 3 часа репостит там же следующее: "Дуда у нас поступил не по-пацански, поэтому мы его отшиваем как чушпана. На турнирах передайте, что он больше не с нами. Чтобы за руку с ним больше не здоровался никто. Это понятно?" Вот что в голове у человека творится?
карякина самого отшили уже давно )
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