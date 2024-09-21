Глава ФИДЕ Дворкович рассчитывает на включение шахмат в олимпийскую программу

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович рассчитывает на включение шахмат в программу Олимпийских игр.

«Мы бы хотели стать олимпийским видом. Например, на Играх могли бы быть рапид и блиц. Но совершенно точно, это не повлияет на существование Шахматной олимпиады . Впрочем, это дело не ближайшего времени, а в какой-то перспективе.

У шахмат шансов больше на включение в программу Олимпийских игр, если они пройдут в одной из стран, где шахматы являются национальным спортом. Так что, надеюсь, однажды Олимпиада пройдет в Индии», – сказал Дворкович

Ранее глава ФИДЕ заявлял о планах сделать шахматы показательным видом спорта на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе.