Глава ФИДЕ Дворкович рассчитывает на включение шахмат в олимпийскую программу
Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович рассчитывает на включение шахмат в программу Олимпийских игр.
«Мы бы хотели стать олимпийским видом. Например, на Играх могли бы быть рапид и блиц. Но совершенно точно, это не повлияет на существование Шахматной олимпиады. Впрочем, это дело не ближайшего времени, а в какой-то перспективе.
У шахмат шансов больше на включение в программу Олимпийских игр, если они пройдут в одной из стран, где шахматы являются национальным спортом. Так что, надеюсь, однажды Олимпиада пройдет в Индии», – сказал Дворкович
Ранее глава ФИДЕ заявлял о планах сделать шахматы показательным видом спорта на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
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