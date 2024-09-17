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Себастьян Самуэльссон: «Бах был плохим президентом МОК. Он занимал слишком слабую позицию по отношению к России»

Себастьян Самуэльссон назвал Томаса Баха плохим президентом МОК.

Бах возглавлял Международный олимпийский комитет с 2013 года. Он покинет свой пост в 2025 году, хотя некоторые члены МОК предлагали изменить Олимпийскую хартию ради его переизбрания на третий срок. 

«Само собой разумеется [что Бах должен уйти]. Я не знаю ни одной организации, которая стала бы продлевать срок полномочий. Это был бы полный абсурд.

Лично я считаю, что Томас Бах был плохим президентом МОК. Я с нетерпением жду прихода нового главы.

Думаю, что Бах занимал слишком слабую позицию по отношению к России, особенно когда речь шла о боевых действиях, а также о допинге.

Не считаю, что он хорошо справлялся с этими вопросами. Он проявлял глухоту по отношению к спортсменам с активной позицией», – сказал олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира по биатлону в интервью NTB.

7 претендентов на пост главы МОК: главный сюрприз – британский миллиардер, который зачехлил наши лыжи

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: NTB
logoсборная Швеции
logoМОК
logoТомас Бах
Политика
logoСебастьян Самуэльссон
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