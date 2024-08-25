Суперфинал чемпионата России. 8-й тур. Есипенко победил Грищука, Наер сыграл вничью с Матлаковым, другие результаты

В Барнауле завершился восьмой тур суперфинала чемпионата России по шахматам.

Суперфинал чемпионата России

Барнаул

8-й тур

Евгений Наер – Максим Матлаков – 0,5:0,5

Даниил Дубов – Павел Понкратов – 0,5:0,5

Владислав Артемьев – Артем Тимофеев – 0,5:0,5

Рудик Макарян – Арсений Нестеров – 0,5:0,5

Алексей Гребнев – Алексей Дреев – 0,5:0,5

Андрей Есипенко – Александр Грищук – 1:0

Турнирное положение: Есипенко, Наер, Нестеров – по 5, Артемьев – 4,5, Гребнев, Макарян, Дубов, Грищук – по 4, Матлаков – 3,5, Дреев, Понкратов, Тимофеев – по 3.

ПРИМЕЧАНИЕ: участники сыграют 11 туров по круговой системе. Контроль времени – 90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на ход.