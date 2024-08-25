Суперфинал чемпионата России. 8-й тур. Есипенко победил Грищука, Наер сыграл вничью с Матлаковым, другие результаты

Теги результаты Александр Грищук Артем Тимофеев суперфинал чемпионата России Алексей Дреев Евгений Наер Максим Матлаков Даниил Дубов Владислав Артемьев Андрей Есипенко Павел Понкратов Арсений Нестеров Алексей Гребнев Рудик Макарян Шахматы

В Барнауле завершился восьмой тур суперфинала чемпионата России по шахматам.

Суперфинал чемпионата России

Барнаул

8-й тур

Евгений Наер – Максим Матлаков – 0,5:0,5

Даниил Дубов – Павел Понкратов – 0,5:0,5

Владислав Артемьев – Артем Тимофеев – 0,5:0,5

Рудик Макарян – Арсений Нестеров – 0,5:0,5

Алексей Гребнев – Алексей Дреев – 0,5:0,5

Андрей Есипенко – Александр Грищук – 1:0

Турнирное положение: Есипенко, Наер, Нестеров – по 5, Артемьев – 4,5, Гребнев, Макарян, Дубов, Грищук – по 4, Матлаков – 3,5, Дреев, Понкратов, Тимофеев – по 3.

ПРИМЕЧАНИЕ: участники сыграют 11 туров по круговой системе. Контроль времени – 90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на ход.

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