Карякин о 15 россиянах на Олимпиаде: «То, что у нас участвует так мало спортсменов, – это кошмар и позорище. Позор не нам, а МОК»

Теги МОК Олимпийская сборная России Сергей Карякин Шахматы

Сергей Карякин назвал позором МОК ситуацию с недопуском россиян на Олимпиаду.

На Играх-2024 в Париже выступят лишь 15 российских спортсменов. Они получили допуск от Международного олимпийского комитета (МОК) в нейтральном статусе.

«Смотреть Олимпиаду однозначно не буду из-за такого отношения к нашим спортсменам. А то, что у нас участвует так мало спортсменов, – это кошмар и позорище. Позор не нам, а МОК», – сказал претендент на звание чемпиона мира по шахматам 2016 года Карякин.

Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа.

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29 комментариев
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Вы ж сами отказались участвовать
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говорит не шахматист, а сенатор от Крыма
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«Мы же ни в чем не виноваты»
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Позор вам, а не МОК! Карякин-«гений» ума или просто неандерталец, извините последние, если обидел!!!
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Ответ Alexander Lyakhov
От законодательной власти региона - свошника-тракториста (вероятно, будет коллегам-сенаторам говорить: "Скажи "триста"), от исполнительной - Карякина. Ну или наоборот, один хрен.
Пример другого Сережи - "Гоблина" впечатляет. От рядового бригадира ОПГ (которого до того выгали из стойбатовского военного училища), потом через лидера маргинальной крымской партии (с 2% голосов - да в ВР Крыма не было порога) до "главы рк".
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Ответ Харламов Никита
Сенатор заговорил 🤪🤪🤪
Вспомнилось. "Инцитат (лат. Incitatus — быстроногий) — любимый конь императора Калигулы, согласно легенде, назначенный им римским сенатором."
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Ответ Vitaly Kravets
Комментарий скрыт
По днр, лнр.
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Ответ aek4
Там же вроде свошника-тракториста уже командировали. "Вас кинули, Сережа!"
От законодательной власти региона - свошника-тракториста (вероятно, будет коллегам-сенаторам говорить: "Скажи "триста"), от исполнительной - Карякина. Ну или наоборот, один хрен.
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Сенатор заговорил 🤪🤪🤪
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Определялись,определялись...Сейчас МОК виноват.Сами запугали спортсменов которые могли бы поехать.
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Ответ Carlton Palmer
Еще один губерниев.. Наших спортсменов там нет. Есть нейтральные спортсмены с глубоко спрятанным российским паспортом и чувством Родины. Как и у Родченкова рос.гражданство еще имеется - может для губерниевых он тоже наш?
У самого Сережи - глубоко спрятанный украинский паспорт тоже имеется или сжег? Но это не отменяет наличие гражданства Украины.
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А чего борцам мешало учавствовать? Тоже МОК? Ну у Шамиля травма - это понятно, а остальные?
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Ору в голосину
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А что этот украинский товарищ опять переобулся? Он же чуть ли не громче всех орал, что не нужно никуда ехать, а теперь ему видите ли мало народу допустили...
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Ответ Ковид 07.10.52
Обалдеть, получается. что у нас все спортсмены в армии служат. как Исынбаева. Всего 15 штук настоящих.
– Вы что-все из милиция? ("Дежа вю")
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Ответ Ковид 07.10.52
Обалдеть, получается. что у нас все спортсмены в армии служат. как Исынбаева. Всего 15 штук настоящих.
Остальные - агенты под прикрытием.
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На всякий случай дополнил))
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Ответ Vitaly Kravets
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War pig он
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нас то за что? ))))))
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вот и экс-шахматист высказался
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Ответ nezhelatin
говорит не шахматист, а сенатор от Крыма
Там же вроде свошника-тракториста уже командировали. "Вас кинули, Сережа!"
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Уже неинтересно.
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