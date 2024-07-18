Карякин о 15 россиянах на Олимпиаде: «То, что у нас участвует так мало спортсменов, – это кошмар и позорище. Позор не нам, а МОК»

Сергей Карякин назвал позором МОК ситуацию с недопуском россиян на Олимпиаду.

На Играх-2024 в Париже выступят лишь 15 российских спортсменов. Они получили допуск от Международного олимпийского комитета (МОК) в нейтральном статусе.

«Смотреть Олимпиаду однозначно не буду из-за такого отношения к нашим спортсменам. А то, что у нас участвует так мало спортсменов, – это кошмар и позорище. Позор не нам, а МОК», – сказал претендент на звание чемпиона мира по шахматам 2016 года Карякин.

Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа.

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