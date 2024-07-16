МОК 16 июля опубликует окончательный список российских спортсменов, допущенных к Олимпиаде-2024

МОК 16 июля представит окончательный список россиян, участвующих в Играх-2024.

На данный момент 15 российских спортсменов допущены к Играм в Париже в нейтральном статусе и приняли приглашение Международного олимпийского комитета.

В этом списке – семь теннисистов, три велогонщика, три представителя гребли на байдарках и каноэ, пловец и прыгунья на батуте.

Еще 21 спортсмен отказался от участия в Играх, несмотря на допуск.

«Имена атлетов, участвующих в Олимпийских играх 2024 года в Париже, будут доступны на сайте, начиная с 16 июля 2024 года.

После этого возможны замены или перераспределение мест только в том случае, если спортсмены не смогут участвовать в соревнованиях по тем или иным причинам», – сообщили в МОК.

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