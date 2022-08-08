«Мы верили, что Дворкович победит, но не думали, что так круто. Он новатор, и я надеюсь, другие федерации будут брать с нас пример». Филатов о выборах президента ФИДЕ

Глава Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов высказался о переизбрании Аркадия Дворковича президентом Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

– Я верил в победу Аркадия Дворковича, но счет феноменальный – 157:16 (распределение голосов на конгрессе ФИДЕ – Sports.ru). Такой триумфальной победы не предполагалось. Мы считали, что он победит, и верили в это, но не думали, что так круто.

– Сможет ли Дворкович провести свой второй срок на посту главы ФИДЕ так же успешно, как и первый (Дворкович возглавляет ФИДЕ с 2018 года – Sports.ru)?

– О втором сроке мы будем судить по его итогам. По первому сроку можно сказать, что ему удалось продемонстрировать эффективность – об этом говорят голоса более 150 стран на выборах, которые его поддержали.

Второй момент – он внедрил новые технологии в шахматы и сумел провести в ковидное время онлайн-олимпиаду. Спортсменам было невозможно ездить, играть на турнирах. Онлайн-олимпиада – успешный пример работы Дворковича, он новатор, и я надеюсь, что другие федерации будут брать с нас пример, – сказал Филатов.

Аркадий Дворкович переизбран на пост главы Международной шахматной федерации