Андрей Филатов: «Нервная система Непомнящего как оголенные провода. Если в оставшихся турах замыкания не будет, то будет все хорошо»
Глава ФШР сравнил нервную систему Яна Непомнящего с оголенными проводами.
Российский гроссмейстер лидирует на турнире претендентов после 11 туров.
«Нервная система Непомнящего как оголенные провода. Если в оставшихся турах замыкания не будет, то будет все хорошо.
Надо понимать, что он испытывает космические перегрузки. Играть три турнира претендентов и два матча за корону подряд – ни один шахматист в истории не испытывал таких перегрузок.
Надеемся, что здоровья ему хватит», – сказал Андрей Филатов.