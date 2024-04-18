Андрей Филатов: «Нервная система Непомнящего как оголенные провода. Если в оставшихся турах замыкания не будет, то будет все хорошо»

Глава ФШР сравнил нервную систему Яна Непомнящего с оголенными проводами.

Российский гроссмейстер лидирует на турнире претендентов после 11 туров.

«Нервная система Непомнящего как оголенные провода. Если в оставшихся турах замыкания не будет, то будет все хорошо.

Надо понимать, что он испытывает космические перегрузки. Играть три турнира претендентов и два матча за корону подряд – ни один шахматист в истории не испытывал таких перегрузок.

Надеемся, что здоровья ему хватит», – сказал Андрей Филатов.